Eve erken gelen koca karısının sevgilisini balkonda bastı...

Misafir 23 Ekim 2018 10:03 Yazık olmuş sana!Ölürse zindanı bekelyeceksin!Hadi bunu yaptın,bıçaklayacağın kişi karın olmalıydı...Onları resimleyip evden çıkıp gitseydin ve o hallerini mahkemeye gösterip bir celsede boşansaydın,düzgün bir kadınla yeni bir hayat kursaydın. Eski karın mı? İsterse geneleve düşsün,umurunda olmamalı!