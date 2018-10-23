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Eve erken gelen koca karısının sevgilisini balkonda bastı...

Eve erken gelen koca karısının sevgilisini balkonda bastı...

KÜTAHYA'da işten eve erken dönen adam, kapı içeriden kilitli, eşi de kapıyı geç açınca şüphelendi. Karısının yasak aşkını balkonda yakalayınca da bıçakladı...

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Eklenme Tarihi: 23-10-2018 09:53 - Güncelleme: 23-10-2018 09:53

KÜTAHYA'nın Zafertepe Mahallesi'nde yaşayan M.A.Ç, iş yerinden normalden erken saatte evine geldi. Evine girmeye çalışan M.A.Ç, anahtarla kapıyı açamayınca zile bastı.

EŞİNİN TEDİRGİN DAVRANIYLARI... Eşinin kapıyı geç açması ve tedirgin davranışlarından şüphelenen M.A.Ç, evdeki  odaları araştırdı. Balkona çıktığında M.B. ile karşılaşan M.A.Ç. şüpheliyi  bıçakla yaraladı.

YARALI OLARAK KAÇIP HASTANEYE GİTTİ... Yaralı olarak kaçan M.B, Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi  Hastanesine tedavi için başvurdu. Olayın polis ekiplerine bildirilmesi üzerine M.A.Ç. gözaltına alındı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 23 Ekim 2018 10:03 Yazık olmuş sana!Ölürse zindanı bekelyeceksin!Hadi bunu yaptın,bıçaklayacağın kişi karın olmalıydı...Onları resimleyip evden çıkıp gitseydin ve o hallerini mahkemeye gösterip bir celsede boşansaydın,düzgün bir kadınla yeni bir hayat kursaydın. Eski karın mı? İsterse geneleve düşsün,umurunda olmamalı!

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