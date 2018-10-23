Eve erken gelen koca karısının sevgilisini balkonda bastı...

KÜTAHYA'nın Zafertepe Mahallesi'nde yaşayan M.A.Ç, iş yerinden normalden erken saatte evine geldi. Evine girmeye çalışan M.A.Ç, anahtarla kapıyı açamayınca zile bastı.
EŞİNİN TEDİRGİN DAVRANIYLARI... Eşinin kapıyı geç açması ve tedirgin davranışlarından şüphelenen M.A.Ç, evdeki odaları araştırdı. Balkona çıktığında M.B. ile karşılaşan M.A.Ç. şüpheliyi bıçakla yaraladı.
YARALI OLARAK KAÇIP HASTANEYE GİTTİ... Yaralı olarak kaçan M.B, Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Hastanesine tedavi için başvurdu. Olayın polis ekiplerine bildirilmesi üzerine M.A.Ç. gözaltına alındı.
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