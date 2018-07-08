Eve düşen yıldırım, 30 hanelik köyü yok ediyordu!

Karabük’te 30 hanelik köyde çıkan yangında bir cami, köy odası, 6 ev, evlere ait ahır ve samanlıklar küle döndü. Yangının kısmen kontrol altına alındığını açıklayan Ovacık Kaymakamı Mehmet Zahid Doğu, “Devletimiz zarar gören vatandaşlarımızın yanındadır” dedi.
Edinilen bilgiye göre, Ovacık’ın Beydini köyünde çıkan yangın üzerine bir cami, 6 ev, köy odası ve evlere ait ahır ve samanlıklar kullanılamaz hale geldi
Bölgeye Ovacık Belediyesi başta olmak üzere çevre belediyelerden itfaiye, orman bölge müdürlüğüne ait arazöz ve itfaiyelerin yanı sıra bugün itibariyle Karabük’e konuşlandırılan yangın söndürme helikopteri de sevk edilerek yangın söndürme çalışmaları başlatıldı.
Yangının kısmen kontrol altına alındığını aktaran Ovacık Kaymakamı Mehmet Zahid Doğu, yangının Ahmet Şahin’e ait kullanılmayan bir eve yıldırım düşmesi sonucu başladığını belirterek şöyle dedi: “Bölgemizde yağan yağmurun ardından Ahmet Şahin’e ait ve yazlık olarak kullanılan eve yıldırım düşmüş. Yıldırım sonrası çıkan yangın, çoğu ahşap olan evlere sıçradı.
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