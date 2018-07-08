Eve düşen yıldırım, 30 hanelik köyü yok ediyordu!

Bölgeye Ovacık Belediyesi başta olmak üzere çevre belediyelerden itfaiye, orman bölge müdürlüğüne ait arazöz ve itfaiyelerin yanı sıra bugün itibariyle Karabük’e konuşlandırılan yangın söndürme helikopteri de sevk edilerek yangın söndürme çalışmaları başlatıldı.