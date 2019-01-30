Evden tam 20 ton çöp çıktı 3 günde anca temizlendi

Gökmedrese Mahallesi’nde Ali Keçeci isimli şahsa ait olan evden çıkanlar şok etti. Olay, çevreye yayılan kokulardan rahatsız olan vatandaşların, durumu Amasya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine bildirmesiyle ortaya çıktı.

Eve gelen ekipler, karşılaştıkları çöplerden dolayı şaşkına döndü. Torba ve poşetlere doldurularak bahçede istiflenen çöpler, ekipler tarafından 3 günde taşındı. Evden 20 ton çöp çıkaran ekipler, ev sahibi Ali Keçeci'ye uyarıda bulundu.

Amacı toplayıp istiflemek

Amasya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Ahmet Öztürk, “Söz konusu evden geçen yıllarda da tonlarca çöp ve hurda alındı. Cadde ve sokaklardan topladığı çöpleri evin bahçesinde depolayan şahıs bu işi alışkanlık haline getirmiş, bu kişinin amacı sadece toplamak ve istiflemek” dedi.