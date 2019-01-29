Evden kaçan çocuk 6 saat sonra bakın nerede bulundu?

Olay, merkeze bağlı Yazıkonak Beldesi Sanayi Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 12 yaşındaki M.E.K, akşam saat 18.00 sıralarında arkadaşları ile sokakta oyun oynarken babasının eve geldiğini gördü.Yarı yıl tatilinde verilen ödevlerini yapmayan çocuk, babasından korkarak evden kaçtı.

Aile, kendi imkanlarıyla yaptığı aramada çocuğunu bulamayınca 23.00 sıralarında durumu Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bildirdi. Devreye giren jandarma ekipleri bölgeye dağılarak detaylı arama çalışması yaptı. 2 saatlik arama sonrasında 01.00 sıralarında Hıdırbaba Camiine fener tutan ekipler içerideki çocuğu fark etti.İmama ulaşan ekipler kilitli kapıyı açtırarak çocuğu alıp ailesine teslim etti.

Öteyandan, Evden ayrıldıktan 6 saat sonra bulunan çocuğun sağlık kontrolünden de geçirildiği durumunun iyi olduğu bildirildi.