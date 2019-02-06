Evde zeytinyağı yapan makina! Balıkesir'de yapıldı devrim yapacak

BALIKESİR'de bir Türk mucit evde zeytinyağı yapımını imkan veren bir makina üretti, bu makina gerçek soğuk sıkım yapıyor, sıfır atığı var ve devrim olarak niteleniyor.

BALIKESİR Edremit ilçesinde AR-GE Firması sahibi Mucit Faruk Durukan, yaptığı son çalışma ile büyük bir fabrika binasına sığan zeytinyağı işleme tesisini evde kullanılacak hale getirdi. Artık dileyen herkes bir makina alıp ev yapımı zeytinyağını kendisi üretebilecek. Üstelik bu makina dünyada eşsiz. Zira sıfır atıkla çalışıyor, kara su çıkarmıyor ve gerçek soğuk sıkım yapıyor. İşte evde sıkım yapan makina: Twitter

Facebook 1 9

AR-GE firması tarafından geliştirilen yeni sistem dünyada bir ilk olarak nitelendiriliyor. Yeni geliştirilen sistemle zeytinyağı tamamen soğuk sıkımla üretilirken, üretim sonrasında sıfır atık üretimi ve geriye kalan malzemenin de zeytin ezmesi olarak kullanılma imkanı dikkatleri çekti. Twitter

Facebook 2 9

GERÇEK SOĞUK SIKIM YAPIYOR : Bu sistemle çıkarılan zeytinyağları tamamen soğuk sıkımla elde ediliyor. Soğuk sıkımla elde edilen yağların besleyici ve mineral değerlerinin oldukça yüksek olduğu biliniyor. Twitter

Facebook 3 9