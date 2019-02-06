Evde zeytinyağı yapan makina! Balıkesir'de yapıldı devrim yapacak

BALIKESİR Edremit ilçesinde AR-GE Firması sahibi Mucit Faruk Durukan, yaptığı son çalışma ile büyük bir fabrika binasına sığan zeytinyağı işleme tesisini evde kullanılacak hale getirdi. Artık dileyen herkes bir makina alıp ev yapımı zeytinyağını kendisi üretebilecek. Üstelik bu makina dünyada eşsiz. Zira sıfır atıkla çalışıyor, kara su çıkarmıyor ve gerçek soğuk sıkım yapıyor. İşte evde sıkım yapan makina:
AR-GE firması tarafından geliştirilen yeni sistem dünyada bir ilk olarak nitelendiriliyor. Yeni geliştirilen sistemle zeytinyağı tamamen soğuk sıkımla üretilirken, üretim sonrasında sıfır atık üretimi ve geriye kalan malzemenin de zeytin ezmesi olarak kullanılma imkanı dikkatleri çekti.
DEVRİM OLARAK NİTELENDİ : Isıyı hiç yükseltmeden soğuk sıkım zeytinyağının elde edilmesi sırasında kara su denilen atık maddenin olmaması dikkatleri çekiyor. Doğaya zarar veren karasu maddesi ortaya çıkmadan üretilen zeytinyağları bir devrim olarak nitelendiriliyor.
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