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Evde yemek yerken kaya parçası eve girdi

Evde yemek yerken kaya parçası eve girdi

İZMİR’in Tire ilçesi dağdan kopan dev kaya parçası bir evine içine girdi, bu sırada evde yemek yiyen aile üyeleri ölümden döndü.

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Eklenme Tarihi: 01-02-2019 00:56 - Güncelleme: 01-02-2019 00:56

İZMİR’in Çayırlı Mahallesi Yörükler kırsalında meydana gelen toprak kayması nedeniyle tepeden kopan 2 ton ağırlığındaki dev kaya parçası, Kayhan ailesinin yaşadığı evin duvarını kırarak yatak odalarının içinde girdi. Yemek yedikleri sırada neye uğradıklarını şaşırın aile üyeleri büyük şok yaşadı.

Ölümden döndüklerini ifade eden Hasan Kayhan (45), “Evde, annem Fatma, kardeşlerim Mustafa ve Ahmet Kayhan ile birlikteydik. Şaşkınlığımız üzerimize attıktan sonra çamurdan kurtarabildiğimiz eşyalarımızı kurtardık. Evimizin hemen üzerinde bulunan tepede daha büyük bir kaya mevcut. O kayanında düşme tehlikesi bulunuyor. İncelemelerde bulunan yetkililer evi boşaltmamızı söylediler. Çok şükür ucuz atlattık” şeklinde konuştu.

Tire Arama Kurtarma Birimi Derneği ise olay yerine giderek incelemelerde bulundu. Dev kaya parçasının yarın iş makineleri ile çıkarılacağı bilgisine ulaşıldı.

 

 

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