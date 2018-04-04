Evde yaptığı egzersizlerle manken gibi oldu

Avustralya’nın Melbourne şehrinde yaşayan 41 yaşındaki 2 çocuk annesi Joanne Peters, evde yaptığı egzersizler ve diyet programlarıyla kusursuz bir vücuda sahip oldu.

Evde yaptığı egzersizlerle manken gibi oldu

Avustralya’nın Melbourne şehrinde yaşayan 41 yaşındaki 2 çocuk annesi Joanne Peters, evde yaptığı egzersizler ve diyet programlarıyla kusursuz bir vücuda sahip oldu. Instragram hesabından bu konudaki deneyimlerini paylaşan Peters, DailyMail Avustralya servisine fit kalma sırlarını açıkladı.

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Evde yaptığı egzersizlerle manken gibi oldu

38 yaşında başladığı egzersiz ve diyet programı sırasında 61 kilo olan Joanne Peters, şu an 41 yaşında ve 57 kilo. Çok fit bir görünüme sahip...Sadece birkaç yıl önceki halinden daha sağlıklı ve daha forma görünen 41 yaşındaki Joanne Peters, haftada 6 gün 20 dakikalık egzersiz çalışmaları yapmış.

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Evde yaptığı egzersizlerle manken gibi oldu

Peters bunun için evinde küçük bir çalışma alanı ve oluşturmuş. YouTube’da Jillian Michaels’ın 30 günlük egzersizlerini takip eden Peters, bir süre sonra yaptığı fitness programlarını kombinlemiş ve kendine uygun çalışma sistemi geliştirmiş. 62 kilo ile programa başlayan Peters, 5 kilo verip 57 kiloya kadar düşmüş ancak sonuçtan yine de memnun olmamış.

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Evde yaptığı egzersizlerle manken gibi oldu

Peters bunun üzerine yalnızca egzersiz yapmanın yeterli olmadığını keşfetmiş ve beslenme düzenini de değiştirme kararı almış. Bu süreçte sadece bitkisel beslenen, süt ve süt ürünlerini de hayatından çıkaran Peters, yumurta yemeye ise devam etmiş. Başta yağ oranının fazla olduğunu belirten Peters, hem beslenme düzenini değiştirip hem de spor yapınca kas oranını arttırmış.

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