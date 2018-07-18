Evde yangın çıktı 155 bin lirası kül oldu

MUŞ’un merkeze bağlı Akpınar köyünde Şeref Akar’a (72) ait evde elektrik kontağından çıkan yangında, sandık ve gardıropta saklanan 155 bin lira kül oldu, evde büyük hasar oluştu.

Evde yangın çıktı 155 bin lirası kül oldu

MUŞ’un merkeze bağlı Akpınar köyünde Şeref Akar’a (72) ait evde elektrik kontağından çıkan yangında, sandık ve gardıroptaÿsaklanan 155 bin lira kül oldu, evde büyük hasar oluştu.

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Evde yangın çıktı 155 bin lirası kül oldu

Olay, bugün saat 06.30 sıralarında merkeze 35 kilometre uzaklıkta bulunan Akpınar köyünde meydana geldi. Şeref Akar’a ait, altı ahır olarak kullanılan 2 katlı evde elektrik kontağından yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesi ile evin tamamını alevler sardı.

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Evde yangın çıktı 155 bin lirası kül oldu

Şeref Akar, gelini, çocukları ve Bursa’dan gelen misafirler evden kaçarak canlarını son anda kurtardı. İtfaiye ekipleri, köye gelinceye kadar ev kullanılamaz hale geldi. Şeref Akar, eşi Saadet Akar ve çocukları evlerinin kül oluşunu gözyaşları içerisine izledi.

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Evde yangın çıktı 155 bin lirası kül oldu

İtfaiye tarafından söndürülen yangında, Şeref Akar’ın sandıkta sakladığı 155 bin lira kül oldu. Evinin önünde otururken yangının çıktığını belirten 4 çocuk babası Şeref Akar, "Eşim, oğlum, gelinim ve torunlarımla birlikte yaşıyoruz. Sabah evin önünde otururken bir anda yangın çıktı. Evdeki çocukların bağırışlarını duydum ve kısa sürede yangın her tarafı sardı. İtfaiye gelinceye kadar evin tamamı ve köyümüz arazisinde yapılan Alpaslan 2 Barajı altında kalan arazilerimin istimlak bedeli olan 155 bin liram yandı.

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