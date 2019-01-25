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Evde tek başına olan bir kedi yangın çıkardı!

Evde tek başına olan bir kedi yangın çıkardı!

Rusya'da bir apartman dairesinde yangın çıktı. İncelemeler sonrası yangını kendinin çıkardığı anlaşıldı.

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Eklenme Tarihi: 25-01-2019 15:42 - Güncelleme: 25-01-2019 15:42

Yangın, Rusya’nın Krasnodar şehrinde bulunan Zipovskaya Caddesi'ndeki bir binanın dairesinde, gece saatlerinde çıktı. o sırada evde sadece bir kedinin bulunuyordu. Bu yüzden yangın büyüdükten sonra komşular tarafından fark edildi. İtfaiye ekipleri komşuların ihbarıyla apartman dairesindeki yangına müdahale etti.

Yangın, söndürüldü. Ekipler tarafından evde sadece yaralı bir kedi bulundu.

YARALI KEDİYİ TEDAVİ ALTINA ALDILAR

Yangının söndürülmesinden sonra kedi veterinere götürülerek tedavi altına alındı. Kedinin durumu ağır değil. Ayrıca, itfaiyenin yaptığı soruşturmada yangının kedi tarafından çıkarıldığı tespit edildi.

Aile, kedinin mutfak ocağının yanında yatmayı çok sevdiğini söyleyince, itfaiye ekiplerinin mutfakta yaptığı incelemede kedinin ocağın yanına yatınca ocağın düğmesine bastığı, ocağın yanmasıyla bitlikte temizlik bezlerinin alev aldığı ve yangının bu yüzden çıktığı anlaşıldı.

Olayla ilgili idari soruşturmanın yapılmadı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • niyazi 25 Ocak 2019 15:46 lan bu bizim yan komşu neriman teyze değilmi??? töbe töbe...

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