Evde sağlık ve bakım için doktor kapınızda!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, evde sağlık hizmetleri ile hasta veya bakıma muhtaç bireylere yaşadıkları ortamda sağlık, bakım ve rehabilitasyon ihtiyaçlarının karşılanması konusunda destek veriyor. Muayene, yara bakımı, enjeksiyon, fizik tedavi, hasta nakli, psikolojik destek, ev ve kişisel temizlik, hastane ve ev refakati gibi tüm sağlık hizmetlerini ihtiyaç sahiplerinin ayağına götürüyor. Bakıma ihtiyaç duyan hasta, engelli ve yaşlıları yalnız bırakmayan Büyükşehir ekipleri, alanında uzman doktor, hemşire, fizyoterapist, psikolog, acil tıp teknisyeni, bakım destek personeli ve yardımcı personel olmak üzere 282 görevli ile 96 araç ve 15 hasta nakil ambulansıyla İstanbullulara hizmet ulaştırıyor.