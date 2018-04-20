Evde kefir nasıl mayalanır? 4 kilo verdiren kefir diyeti

Ev yapımı kefir ile bir haftada bir beden incelebilirsiniz. Diyet listelerinin başına yerleşen kefir en etkili zayıflama aracı olarak görülüyor. Bağırsak sistemini düzenleyen kefir kabızlık sorununa da çare oluyor. Kalori değeri ile acıkmayı önleyen kefiri evde yapmak da hayli kolay. Sütten yapılan kefirin içinde B1, B12 proteini ve biotin, triptofan, kalsiyum, magnezyum, fosfor var. Sizler için evde kefir mayalamasını ve bir haftada 2 ile 4 arasında kilo verdiren kefir diyetini hazırladık. İşte kefirin yapılışı ve püf noktaları;