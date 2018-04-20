Evde kefir nasıl mayalanır? 4 kilo verdiren kefir diyeti

Kefir diyeti son dönemin en gözde diyetlerinden biri oldu. Uzmanların önerisi diyet sırasında evde mayalanmış kefir tüketilmesi yönünde. Kefiri evde yapmanın püf noktalarını sizin için derledik. İşte Kefir mayalaması ve kefirin yapılışı hakkında bilmeniz gerekenler ve 4 kilo verdiren kefir diyeti;

Evde kefir nasıl mayalanır? 4 kilo verdiren kefir diyeti

Ev yapımı kefir ile bir haftada bir beden incelebilirsiniz. Diyet listelerinin başına yerleşen kefir en etkili zayıflama aracı olarak görülüyor. Bağırsak sistemini düzenleyen kefir kabızlık sorununa da çare oluyor. Kalori değeri ile acıkmayı önleyen kefiri evde yapmak da hayli kolay. Sütten yapılan kefirin içinde B1, B12 proteini ve biotin, triptofan, kalsiyum, magnezyum, fosfor var. Sizler için evde kefir mayalamasını ve bir haftada 2 ile 4 arasında kilo verdiren kefir diyetini hazırladık. İşte kefirin yapılışı ve püf noktaları;

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Evde kefir nasıl mayalanır? 4 kilo verdiren kefir diyeti

KEFİR MAYALAMASI MALZEMELER : Marketlerde bir çok kefir satılıyor. Ancak diyetisyenlerin önerisi evde kefir yapımı. Bu kefir ile kilo vermek çok daha etkili oluyor. Kefirin yapılışının püf noktalarına gelince... Doktor Maranki'nin tarifi ile kefir yapımı için gereken malzemeler şöyle : 1 litre süt, 30 gr kefir tanesi (1 yemek kaşığı mayalama için), cam kavanoz, plastik süzgeç.

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Evde kefir nasıl mayalanır? 4 kilo verdiren kefir diyeti

EVDE KEFİR YAPILIŞI : Kefir için gereken 1 litre sütü ilk olarak kaynatın. Üzerinde oluşan kaymağı alın. Metal olmayan bir kapta oda sıcaklığına getirilen süte (20 derece) mayalama için kefir tanelerini ilave edin. Tahta kaşıkla iyice karıştırın. Kabın üzerini temiz bir bez ile kapatın.

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Evde kefir nasıl mayalanır? 4 kilo verdiren kefir diyeti

KEFİR YAPIMI PÜF NOKTASI : Kefir mayalamasının püf noktalarından biri süte asla metal değdirmemek. Bu sebeple sütün konacağı kap cam olarak seçilmeli. Sütün içine kefir mayası da tahta kaşıkla eklenip karıştırılmalı. Aynı şekilde sütün geçirildiği süzgeçte metal değil plastik olmalı.

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