Evde kalça büyütme operasyonu ölümle bitti!

BREZİLYA'da yaşanan olayda banka yöneticisi Lilian Calixto isimli kadın, kalçasını büyüttürmek için estetik cerrahın evine gitti, operasyon hastanede ölümle bitti. Televizyonlara çıkan doktor her yerde aranıyor.

Evde kalça büyütme operasyonu ölümle bitti!

Kalça büyütme ameliyatlarıyla ünlenen doktor, hastası ölünce kaçtı. Brezilya polisi, 'Dr Bumbum' adıyla tanınan estetik cerrah Denis Furtado'yu ülke çapında arıyor. Dr Bumbum, son operasyonu kendi dairesinde gerçekleştirdi. Uluslararası bir bankada yönetici olan Lilian Calixto adlı kadın, kalçasını büyüttürmek için Rio de Janerio'ya seyahat etti. Operasyon doktorun evinde gerçekleşti ancak kadın 46 yaşındaki kadın birden rahatsızlandı.

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Evde kalça büyütme operasyonu ölümle bitti!

Doktor hastasını apar topar hastaneye götürdü ancak tüm çabalara rağmen Calixto birkaç saat sonra öldü. Doktor Furtoda ise kayıplara karıştı. Polis ekipleri, Dr Bumbum'un sevgilisinin de gözaltında olduğunu açıkladı. Brezilya televizyonlarına çıkan 46 yaşındaki Dr Bumbum'un Instagram'da 650 bin takipçisi bulunuyor.

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Evde kalça büyütme operasyonu ölümle bitti!

Brezilya'da her yıl Mrs Bum Bum adıyla bir kalça yarışması düzenleniyor.

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Evde kalça büyütme operasyonu ölümle bitti!

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