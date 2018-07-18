Evde kalça büyütme operasyonu ölümle bitti! Doktor böyle kaçtı

BREZİLYA'da kalça büyütme ameliyatlarıyla ünlenen estetik cerrah Denis Furtado, operasyon sırasında hastası ölünce kayıplara karıştı.

'Dr Bumbum' adıyla da tanınan ünlü estetisyen, son operasyonu kendi dairesinde gerçekleştirdi. Uluslararası bir bankada yönetici olan Lilian Calixto adlı kadının, kalçasını büyüttmek isterken kadın bir anda rahatsızlandı.

DOKTOR KAYIPLARA KARIŞTI: Doktor 46 yaşındaki hastasını apar topar hastaneye götürdü ancak Lilian Calixto tüm çabalara rağmen Calixto birkaç saat sonra hayatını kaybetti. Doktor Furtoda ise kayıplara karıştı. Polis ekipleri, Dr Bumbum'un sevgilisinin de gözaltında olduğunu açıkladı. Brezilya televizyonlarına çıkan 46 yaşındaki Dr Bumbum'un Instagram'da 650 bin takipçisi bulunuyor.

Brezilya'da her yıl Mrs Bum Bum adıyla bir kalça yarışması düzenleniyor.