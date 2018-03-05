Evde izleyebileceğiniz Oscar adayı filmler

90. Oscar Ödül Töreni öncesi evde hazırlık yapabilir, Oscar adayı filmleri tanıyabilirsiniz. Peki 2018 Oscar adayı olan filmler arasından hangilerini evde seyredebilirsiniz? İşte 4 Mart’ı 5 Mart’a bağlayan gece gerçekleşecek 90. Oscar Ödül Töreni öncesi, evde seyredebileceğiniz Oscar adayı filmler ve filmleri yayınlayan kanallar… Dunkirk (Digiturk-Box Office) Adaylık kategorileri: En iyi film, en iyi görüntü yönetimi, en iyi kurgu, en iyi prodüksiyon tasarımı, en iyi original müzik, en iyi ses kurgusu, en iyi ses miksajı