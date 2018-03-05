Evde izleyebileceğiniz Oscar adayı filmler

90. Oscar Ödül Töreni öncesi evde hazırlık yapabilir, Oscar adayı filmleri tanıyabilirsiniz. Peki 2018 Oscar adayı olan filmler arasından hangilerini evde seyredebilirsiniz? İşte 4 Mart’ı 5 Mart’a bağlayan gece gerçekleşecek 90. Oscar Ödül Töreni öncesi, evde seyredebileceğiniz Oscar adayı filmler ve filmleri yayınlayan kanallar…
90. Oscar Ödül Töreni öncesi evde hazırlık yapabilir, Oscar adayı filmleri tanıyabilirsiniz. Peki 2018 Oscar adayı olan filmler arasından hangilerini evde seyredebilirsiniz? İşte 4 Mart’ı 5 Mart’a bağlayan gece gerçekleşecek 90. Oscar Ödül Töreni öncesi, evde seyredebileceğiniz Oscar adayı filmler ve filmleri yayınlayan kanallar… Dunkirk (Digiturk-Box Office) Adaylık kategorileri: En iyi film, en iyi görüntü yönetimi, en iyi kurgu, en iyi prodüksiyon tasarımı, en iyi original müzik, en iyi ses kurgusu, en iyi ses miksajı
90. Oscar Ödül Töreni öncesi evde hazırlık yapabilir, Oscar adayı filmleri tanıyabilirsiniz. Peki 2018 Oscar adayı olan filmler arasından hangilerini evde seyredebilirsiniz? İşte 4 Mart’ı 5 Mart’a bağlayan gece gerçekleşecek 90. Oscar Ödül Töreni öncesi, evde seyredebileceğiniz Oscar adayı filmler ve filmleri yayınlayan kanallar… Mudbound (Netflix) Adaylık kategorileri: en iyi yardımcı kadın oyuncu, en iyi uyarlama senaryo, en iyi original şarkı, en iyi görüntü yönetimi
90. Oscar Ödül Töreni öncesi evde hazırlık yapabilir, Oscar adayı filmleri tanıyabilirsiniz. Peki 2018 Oscar adayı olan filmler arasından hangilerini evde seyredebilirsiniz? İşte 4 Mart’ı 5 Mart’a bağlayan gece gerçekleşecek 90. Oscar Ödül Töreni öncesi, evde seyredebileceğiniz Oscar adayı filmler ve filmleri yayınlayan kanallar…Get Out (Digiturk) Adaylık kategorileri: En iyi film, en iyi yönetmen, en iyi erkek oyuncu, en iyi original senaryo
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