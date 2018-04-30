Evde ders çalışırken yıldırım çarptı

DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde evinde bilgisayarda ders çalışan Edanur Hoplar'a ait evin yakınına yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucu evdeki elektronik eşyalar ve bağlı bulundukları prizler etkilendi. Bu sırada evde bilgisayarda ders çalışan Çameli Anadolu Lisesi öğrencisi Edanur Hoplar, elektrik akımı nedeniyle yaralandı.
Ambulansla Çameli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Edanur Hoplar, daha sonra Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Hoplar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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