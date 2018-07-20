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Evde burun kanaması nasıl durdurulur?

Evde burun kanaması nasıl durdurulur?

Özellikle de kavurucu sıcakların etkisiyle yaz aylarında rastlanan burun kanamaları, gerek yetişkinlerde gerekse çocuklarda sıklıkla görülen bir rahatsızlıktır. Doç. Dr. Ahmet İslam, burun kanamaları konusunda dikkat edilmesi hakkında bilgi verdi.

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Eklenme Tarihi: 20-07-2018 04:00 - Güncelleme: 20-07-2018 04:00

Kimi zaman vücudumuzda değişik sebeplerden dolayı birtakım olumsuzluklar meydana gelir. Bu olumsuzluklar bazen kanama şeklinde olur. Doç. Dr. Ahmet İslam, burun kanamaları konusunda dikkat edilmesi hakkında cevapla.tv izleyecilerine bilgi verdi.

Burun kanaması olan bir kişi evde yapabileceği basit önlemleri var, öncelikli olarak paniğe kapılmamak gerekir, kanama hakikaten korkutucu bir şeydir. Kişi paniğe kapılırsa nabzı hızlanır bu da kan basıncını hızlandırır dolaylı olarak kanamayı arttırır. 

Kanaması olan bir kişi burnun bir kaç kez soğuk su çeker, hafifçe sümkürerek içeride olan pıhtıları ve kabukları temizler burnu hafifçe sümkürmek kanamayı arttırmaz. Pıhtılar temizlendikten sonra burnu her iki taraftan iki parmağımızla baskı altına alarak başımızı hafifçe öne eğerek, 5-10 dakika beklememiz önden olan burun kanamalarını önlemektedir.

Kaynak: cevapla.tv

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