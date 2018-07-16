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Evde bakım maaşı yatan iller 16 Temmuz sıralı tam il listesi-2018

Evde bakım maaşı yatan iller 16 Temmuz sıralı tam il listesi-2018

16 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller hangisi, hangi illerde evde bakım maaşları 16 temmuz pazartesi yattı aramaları vatandaşların gündeminde. Başta Ankara, İzmir, Bilecik, Afyon, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun olmak üzere toplam 76 ilde 16 temmuz evde bakım maaşları hesaplara yattı. Evde bakım maaşı 13Temmuz sorgulamasını SMS ile de yapabilirsiniz.

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Eklenme Tarihi: 16-07-2018 14:00 - Güncelleme: 16-07-2018 14:00

16 Temmuz evde bakım maaşları yattı mı, hangi illerde hasta bakıcı maaşları hesaplara yattı araştırmaları hız kazandı. 16 Temmuz pazartesi günü itibariyle toplam 76 ilde evde bakım maaşları yattı. Bu iller arasında Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kars, Çanakkale, Diyarbakır, Mardin, Sakarya, Giresun, Hatay Adıyaman Kırklareli, Bolu, Ordu, Amasya, Aksaray, Sakarya, ve Hatay'da evde bakım maaşı yani hasta bakıcı maaşları hesaplara yattı. 

Temmuz ayından itibaren evde bakım maaşları zamlandı. Yeni hasta bakıcı maaşları 1150 lira oldu. Peki 16 temmuz pazartesi evde bakım maaşları yatan iller oldu mu? 

İşte 16 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi 

Adıyaman   Afyon  Ağrı  Amasya  Ankara  Antalya Aydın  Balıkesir  Bilecik  Bingöl  Bitlis   Bolu   Çankırı  Çorum  Denizli  Diyarbakır  Edirne   Elazığ  Erzurum  Eskişehir  Gaziantep   Giresun  Gümüşhane   Hakkari   Hatay  Isparta  İçel   İstanbul   İzmir   Kars   Kastamonu   Kırklareli   Kırşehir   Kocaeli   Konya   Kütahya   Malatya   Manisa   Kahramanmaraş   Mardin   Muş   Nevşehir   Niğde   Ordu   Rize  Sakarya   Samsun   Siirt   Sinop   Sivas   Tekirdağ  Tokat   Trabzon   Tunceli  Şanlıurfa  Uşak  Van  Zonguldak   Aksaray   Bayburt  Karaman   Kırıkkale   Batman   Bartın  Ardahan  Iğdır   Yalova  Karabük 

"Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e sms atmaları gerekiyor."

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın takibinde olan evde bakım parasına gerekli olan şartları taşıyan herkes başvurabiliyor. Gerekli şartları sağlayan ve engellisine bakan kişiye 2018 yılı için aylık 1085.5 TL ödeme yapılıyor. Evde bakım parasının alınabilmesi için engellinin bulunduğu hanede kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte ikisinden düşük olması gerekmektedir.

EVDE BAKIM AYLIĞI TAKİBİ: Engelli aylığından yararlanmak isteyen kişiler Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nden aldıkları sevk ile sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastanelere gidiyorlar. Raporda belirlenen engellilik oranı sonrası muhtaçlık değerlendirmesi yapılıyor ve engellilik oranına göre belirlenen evde bakım aylığı bağlanıyor. Peki evde bakım aylığının takibi nasıl yapılıyor?

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA: Evde bakım maaşı yattı mı? sorusuna yanıt bulmanın iki yolu bulunuyor. İster sms isterseniz e Devlet sistemi üzerinden emekli maaşı sorgulaması yapabilirsiniz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet’in “Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama” sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

SMS İLE SORGULAMA: Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e sms atmaları gerekiyor. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.Ziraat bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.

EVDE BAKIM AYLIĞI NEDİR: Bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere verilen hasta bakım parası ne kadar? Tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3’ünden az olan bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen aylığa evde bakım aylığı denir.

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR: Ağır engelliler için alınan evde bakım maaşında ise kişi başı 2018 yılı gelir oranı 967.27 TL'dir. 2018 yılında 2022 sayılı yasada engelli zamlı maaşları şöyle oldu; raporu yüzde 40-69 arası olanlar bin 247 TL alacak. Raporu yüzde 70'den yukarı olanlar bin 845 TL alacak. 2018 yılı evde bakım zamlı maaşları 2018 Ocak-Temmuz arası bin 68 TL, 2018 Ağustos-Aralık arası bin 105 TL

Evde Bakım Parası Kimlere Verilir: Evde bakım maaşı üveyler de dahil olmak üzere bakıma muhtaç engellinin; eşi, çocukları ile çocuklarının eşleri, ana ve babası ile bunların ana ve babası, torunları ile torunlarının eşleri, kardeşleri ile kardeşlerinin eşleri, kardeşlerinin çocukları ile kardeş çocuklarının eşleri, eşinin ana ve babası, eşinin kardeşleri, eşinin kardeşlerinin eşleri ile çocukları, amcaları ve amcalarının eşleri, amca çocukları ile bunların eşleri, halaları ile halalarının eşleri, hala çocukları ile bunların eşleri, dayıları ve dayılarının eşleri, dayı çocukları ile bunların eşleri, teyzeleri ve teyzelerinin eşleri, teyze çocukları ile bunların eşlerinin engellinin bakımını sağlaması durumunda verilir.

Evde Bakım Ücreti Alma Şartları Nelerdir: Ağır engelli olduğu belirtilen sağlık kurulu raporu- Bakıma muhtaçlık kriterlerinin olması- Gelir kriterlerine uygun olması

1 ) Evde bakım maaşı almak için tam teşekküllü bir hastanenin sağlık kurulu tarafından düzenlenmiş engel oranının en az %50 olan ve “ağır engelli” bölümünde “evet” yazan rapor gerekmektedir.

Bu maddede küçük çocuklar için ekstra bir durum söz konusudur. Küçük çocuklar zaten bakıma muhtaç oldukları için yaşıtlarına göre gerilik ancak yaşları ilerledikçe kendisini göstermektedir ve erken yaşta alınan sağlık kurulu raporlarında engel oranının tespiti bu sebeple zorlaşmaktadır. Bu yüzden küçük çocuklar için bu rapor süresiz olarak değil de 1 veya 2 senelik süreler dahilinde verilir. Ayrıca raporda bulunan ağır engelli ibaresi de işaretlenmez.

2 ) Madde 2 deki bakıma muhtaçlık kriterleri için bakıma muhtaç engelli tanımını irdelememiz yeterli olacaktır. Bakıma muhtaç engelli, yeme, içme, tuvalet, banyo gibi her türlü ihtiyaçlarını tek başına yerine getirmekte zorlanan ya da hiç yerine getiremeyen ve hayatını devam ettirmek için sürekli başkasının yardımına ve bakımına ihtiyaç duyan kişidir.

3) Engellinin bulunduğu hanede yaşan tüm vatandaşların kişi başı geliri asgari ücretin 2/3 ünü geçmemelidir. Ancak bakmakla yükümlü olmadığı halde bir engelli vatandaşa bakanlar için hanedeki tüm gelir dikkate alınmaz sadece engellinin kendisine ait gelirlerin net asgari ücretin 3/2’ü geçmemesi gerekmektedir. Engelli zamlı maaşları şöyle oldu; raporu yüzde 40-69 arası olanlar bin 247 TL alacak. Raporu yüzde 70'den yukarı olanlar bin 845 TL alacak. 2018 yılı evde bakım zamlı maaşları 2018 Ocak-Temmuz arası bin 68 TL, 2018 Ağustos-Aralık arası bin 105 TL

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 16 Temmuz 2018 15:13 elzığ burda yatmış gorunuyo ama maalesef yatmamış

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