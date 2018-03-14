Evde bakım aylığı kaç para oldu Temmuz zammı yeni maaşlar 2018

Evde bakım maaşı yatan iller Mart ayı 2018 paraları hesaplara yattı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından başlatılan uygulamaya ilgi büyük. Mart yı evde bakım parası alan iller arasında Kars, Sakarya, Karabük, Afyon, Amasya, Samsun, Tokat, Aksaray, Düzce, Bilecik, Çanakkale var. Peki kimler evde bakım maaşı alabilir? Her ay düzenli olarak ödenen evde bakım maaşı kimlere verilir? Hasta, engelli ve bakıma muhtaç yakını olan ve bakımını üstlenen kişilere verilen evde bakım maaşını almak için; gelir, bakıma muhtaç kriteri ve ağır engelli sağlık raporu gibi şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Peki, evde bakım maaşına nasıl başvurulur? 2018 evde bakım maaşı kaç TL oldu? İşte, evde bakım maaşına ilişkin tüm detaylar haberimizde..

.2018 EVDE BAKIM AYLIĞI KAÇ TL OLDU: Yeni yılda gelen zam ile birlikte evde bakım maaşının ücretinde de artış oldu. Şu ana kadar toplamda 800 bin kişinin yararlandığı evde bakım aylığı 1 Ocak 2018 itibariyle 1068 liraya çıktı. Evde bakım maaşının önümüzdeki Temmuz ayında 1105 ve Ocak 2019'da 149, Temmuz 2019'da ise 1207 liraya çıkması bekleniyor.

2018 EVDE BAKIM AYLIĞI YATAN İLLER: 1- Kars, 2- Sakarya, 3- Amasya , 4- Karabük, 5- Afyon, 6- Samsun, 7- Tokat, 8- Aksaray, 9- Düzce, 10- Bilecik, 11- Çanakkale

EVDE BAKIM MAAŞI KİMLERE VERİLİR: Evde bakım maaşı almak isteyen hasta yakının üç temel kriteri yerine getirmiş olması gerekiyor. Gelir ve bakıma muhtaçlık durumu uygun olan vatandaşlar kolaylıkla başvuruda bulunabiliyorlar. Evde bakım aylığına başvuru için;

*Ailenin gelir kriterine uygun olması,

*Hastanın bakıma muhtaç olması,

*Hastanın ağır engelli olduğuna dair sağlık raporunun olması gerekiyor. İşte, evde bakım aylığı almak için sahip olunması geren kriterlerin tüm detayları...

AİLENİN GELİR KRİTERİNE UYGUN OLMASI: Engellinin bulunduğu hanede yaşan tüm vatandaşların kişi başı geliri asgari ücretin 2/3 ünü geçmemelidir. Ancak bakmakla yükümlü olmadığı halde bir engelli vatandaşa bakanlar için hanedeki tüm gelir dikkate alınmaz sadece engellinin kendisine ait gelirlerin net asgari ücretin 3/2’ü geçmemesi gerekmektedir.

Ocak ayında asgari ücretteki yüzde 14’lük artışla gelir kriteri 967.27 liraya yükseldi. Geçen yıl yaptığı başvuruda hane içinde fert başına gelir 847.17 liranın üzerinde çıktığı için evde bakım maaşı bağlatamayanların gelir seviyesi bu rakamlara yakın ise ocak ayından itibaren artan asgari ücret dolayısıyla yeniden gelir testi yaptırmaları yararlı olabilir. Yapılacak test sonucunda kişi başına gelirleri 967 liranın altında kalanlara evde bakım maaşı bağlanabilir.

HASTANIN BAKIMA MUHTAÇ OLMASI: Bakıma muhtaçlık kriterine uygun olmak engelli kriteri ile alakalıdır. Bakıma muhtaç engelli, yeme, içme, tuvalet, banyo gibi her türlü ihtiyaçlarını tek başına yerine getirmekte zorlanan ya da hiç yerine getiremeyen ve hayatını devam ettirmek için sürekli başkasının yardımına ve bakımına ihtiyaç duyan kişidir.

Bakıma muhtaçlık kriterleri aşağıdaki gibidir;

-Öz bakım ihtiyaçlarını giderebilmek; Beden temizliği yapabilmeyi, tuvalet ve beslenme ihtiyacını giderebilmeyi, tuvalet sonrası temizliğini yapabilmeyi belirtir.

-Güvenlikte olmak; Çevresine ve kendisine zarar verme riskinin olmamasını, tehlike anında tehlikede olduğunu algılayabilmesini, tehlikeden kurtulmak için çaba sarf edebilmeyi ifade eder.

-Hareket edebilir olmak; Yürüyebilmek, giyinip soyunmak, merdiven inip çıkabilmek gibi kaba motor aktivitelerini anlatır.

-Ev işlerini ve idaresini yapabilmeyi; Bir evde tek başına yalnız ve başkasının yardımı olmadan yaşayabilmeyi, alışveriş yapabilmeyi, yemek pişirebilmeyi, evi temizleyebilmeyi, bulaşık ve çamaşır yıkayabilmeyi, sobasını yakarak ısınabilmeyi anlatır.

AĞIR ENGELLİ OLDUĞUNA DAİR SAĞLIK RAPORU: Evde bakım maaşı almak için tam teşekküllü bir hastanenin sağlık kurulu tarafından düzenlenmiş engel oranının en az %50 olan ve “ağır engelli” bölümünde “evet” yazan rapor gerekmektedir. Bu maddede küçük çocuklar için ekstra bir durum söz konusudur. Küçük çocuklar zaten bakıma muhtaç oldukları için yaşıtlarına göre gerilik ancak yaşları ilerledikçe kendisini göstermektedir ve erken yaşta alınan sağlık kurulu raporlarında engel oranının tespiti bu sebeple zorlaşmaktadır. Bu yüzden küçük çocuklar için bu rapor süresiz olarak değil de 1 veya 2 senelik süreler dahilinde verilir. Ayrıca raporda bulunan ağır engelli ibaresi de işaretlenmez. Bunun yanında parkinson, demans, böbrek yetmezliği gibi hastalıkları olanların da sağlık raporunda ağır engelli ibaresi olması halinde yakınlarına bakım aylığı ödeniyor.

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR: Belirtilen kriterlere sahip olan vatandaşlar, bu kriterleri belgeleyerek müracaatlarını gerçekleştirebilirler. Evde bakım maaşı almak için istenen evrakları tamamlayarak en yakınlarında bulunan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlükleri'ne başvuru yapabilirler. Bakımı üstlendikleri kişi yanlarında olmadan da vekaleten kişiden mesul olan yakını başvuruyu gerçekleştirebilir. İşte, başvuru için takip edilmesi gereken adımlar;

*Öncelikle valilik veya kaymakamlıklara bağlı defterdarlık veya mal müdürlüklerinden başvuru evrakları alınacak.

*İl veya ilçe idare kurulundan muhtaçlık kararı belgeleri alınacak.

*Alınan belgeler ‘SGK-Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü’ne teslim edilecek.

*SGK alınan belgeleri inceleyecek ve yaşlılık maaşı alıp almayacağınıza karar verecek.

*65 yaş aylığı için başvurunun yakını tarafından (vasi) yapılması için mahkemeden ‘vasi’lik kararı alınacak.

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSUNDA İSTENEN EVRAKLAR

- Engelli Sağlık Kurulu raporu

- 1 adet fotoğraf

- Nüfus müdürlüğünden engelli ve bakıcı adına adrese dayalı vukuatlı nüfus örneği ve yerleşim yeri belgesi

- Engelli ile aynı evde yaşayan işyeri sahibi var ise bu kişiye ait geçici vergi beyannamesi

- Engelli kişiye ait kiralık mülk var ise kira kontratları, mülkler boş ise muhtardan mülklerin boş olduğuna dair yazı

- Engelliye ait tarım arazisi, ekili ürün, tarla var ise arazilerin bulunduğu İl yada ,İlçe Tarım Müdürlüklerinden gelir belgesi

- Boşanma halinde boşanma kararı