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Evangelistler kimlerdir ? Evanjelizmin 7 aşamalı dini inancı nedir?

Evangelistler kimlerdir ? Evanjelizmin 7 aşamalı dini inancı nedir?

Evangelistlerin en ünlü ve tanınmış isimleri ABD başkanlarıdır. Sonuncu isim de Donald Trump. Peki neyin nesi bu evangelistlik evanjelizm nedir? Kıyamet savaşına inanan Evengalistler mesihin geleceğine inanıyorlar. Bu inanışın sapkın noktası ise kıyamet için tanrıyı zorlama planları...

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Eklenme Tarihi: 14-08-2018 02:00 - Güncelleme: 14-08-2018 02:00

ABD başkanı Donald Trump tam bir evanjelist uşağı. Yahudi damadı Kusher ile Armageddon için herşeyi yapan Trump, şimdi sapkın inancı gereği son fetihe soyundu... Evangelistlere göre İsa'nın gelişi için ortadoğunun karışması, kutsal topraklara Yahudilerin yerleşmesi ve Edom'un fethi gerekiyor. Edom dedikleri yer ise Türkiye...

İşte dünyada kan akıtan Evangelistler ve onların 7 safhalı sapkın inanışları:

Evanjelizm nedir? : Peki kimdir bu evangelistler ve Evanjelizm nedir? Temel bilgilerle devam edelim. Evengelistler Amerika'daki Hristiyan toplumunun en tutucu ve radikal dinci kanadıdır. Aslında kapitalizmin gizli dini Evanjelizm’dir, diğer ezoterik ve masonik yapılar bu şeytani dinin mezhepleri konumundadır.

Evengeliklerin inandığı 7 aşama : Evanjelistlere göre, insanlığın kaderi ilahi bir senaryo ile önceden belirlenmiştir ve herkes gibi Yahudiler de bu kozmik tiyatroda kendilerine biçilmiş rolü (Büyük İsrail'i kurmak) oynamaktadırlar. Evanjelistlerin oluşacağına inandıkları yedi aşama şöyledir:

1- Yahudilerin Filistin'e geri dönmeleri.
2- Büyük İsrail'in kurulması.
3- Yahudiler de dahil olmak üzere tüm dünya uluslarına İncil'in "müjde" olarak vaaz edilmesi. Misyonerlik faaliyetleri bununla bağlantılıdır.
4- Yedi yıl sürecek olan felaket dönemi. Türbülasyon (bir çeşit kıyamet senaryosunun yaşanması) veya kaos olarak da adlandırılan bu dönemde Yecüc ve Mecüc orduları tarafından İsrail işgal edilecek ve ABD ile İngiltere İsrail'in yardımına geleceklerdir.
5- İsa'nın ikinci kez dünyaya gelişi.
6- Armageddon Savaşı.
7- Kıyametin kopmasıyla, İncil'e ve İsa Mesih'e iman edenlerin cennete yükseltilmeleri.

Evanjelistlerin sayısı: Evanjelistler dünya çapında güçlü televizyonlardan, gazete yayınlarından, internet sitelerinden, video oyunlarından, sinema sektöründen ve bilim-kurgu romanlarından yararlanarak misyonerlik yapmaktadırlar. Bunun neticesinde Amerika'daki Evanjelist Protestanların sayısında ciddi bir artış gözlenmektedir. Evanjelistler 1987'de Protestan nüfusun yüzde 41'lik bir dilimini oluştururken, 2004'e gelindiğinde bu oran yüzde 54'e ulaşmıştır. Nüfusu 300 milyonu bulan Amerika'da Evanjelistlerin sayısı 100 milyonu aşmıştır. 1950 yılında tüm dünyadaki sayıları 4 milyon kadarken, 2004 yılı rakamlarına göre 500 milyonun üstüne çıkmıştı.

Evangelist başkanlar kimler? : İlk bilinen Evangelist ABD Başkanı Jimmy Carter'dı. Beyaz Saray'da evangelistler hiç eksik olmadı. Carter'ın ardından Ronald Reagan, George W. Bush, ABD'nin evangelist başkanları oldu. Damadı yahudi olan Donald Trump da sonuncu ve en delisi.

Evangelist nedir? 7 aşamalı sapkın dini inancın Türkiye kısmına bakın!

 

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