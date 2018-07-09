Evangeline Lilly'den olay itiraf! Süper kahraman kostümü seksi hissettiyor

Önceki gün vizyona giren Ant-Man'in devam filmi olan Ant-Man ve Wasp'ın başrol oyuncularından Evangeline Lilly samimi açıklamalarda bulundu. Filmde Hope karakterine hayat veren Lilly, kendisini süper kahraman kostümü içinde daha seksi hissettiğini itiraf etti.

Evangeline Lilly'den olay itiraf! Süper kahraman kostümü seksi hissettiyor

Geçen 3 yılın ardından Ant-Man'in devam filmi olan Ant-Man ve Wasp geçtiğimi gün vizyona girdi. Yönetmen koltuğunda Petron Reed'in bulunduğu filmin başrollerini Paul Rudd ve Evangeline Lilly paylaşıyor. Filmde arıyı canlandıran Evangeline Lilly, Hope karakterini şu sözlerle anlattı. “Hope sadece güçlü, dirençli, insanlara dersini bildiren bir kız değil, aynı zamanda da zeki. İyi plan yapıp uygulayan bir kadın. Filmde benim için en önemli nokta buydu zaten. Hope bir kadın olarak Scott ve Hank kadar etkili ve onlarla eşit bir karakter.”

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Evangeline Lilly'den olay itiraf! Süper kahraman kostümü seksi hissettiyor

Hüriyet’ten Barbaros Tapan’a konuşan Lilly, “Kostümle kendinizi seksi hissediyor musunuz?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Erkek kahramanlar da kostümlerini giyince seksi hissediyor. Hepsi arkadaşım, hepsini kostümleriyle gördüm. Üzerlerinde kostümleri varken nasıl havalı yürüdüklerini görmen lazım... Bana gelirsek, ben de seksi hissediyorum ama onun ötesinde kuvvetli hissediyorum. Süper kahramanı oynamak tuhaf bir şey. Gerçek hayatta hiçbir zaman örneği olmayan bir durum.

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Evangeline Lilly'den olay itiraf! Süper kahraman kostümü seksi hissettiyor

Kahramanlar nasıl yürür, nasıl konuşur, nasıl konuşur, nasıl davranırlar... Elimizde örneği yok değil mi! Ama bende kostümü giyince bütün sorular cevaplarını buluyor. Aynı tiyatrodaki gibi... Nasıl sahneye çıkınca role giriyorsun, bende de karakteri yaratmada kostüm etkili oluyor. Tabii şunu da söylemeden geçemeyeceğim; kostümün tek kötü yanı tuvalet ihtiyacını gidermek için 10 dakika çıkarmaya uğraşmak.”

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Evangeline Lilly'den olay itiraf! Süper kahraman kostümü seksi hissettiyor

“Kendime hep erkekleri rakip gördüm. Kızlarla bir sorunum olmadı” diyen Lilly, “Ama erkekleri her konuda yenmek istedim... Çok zahmetli bir karakterdi, yorucuydu. Neyse ki kendimi sakinleştirdim, herkesi her konuda geçmek zorunda olmadığımı öğrettim” dedi.

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