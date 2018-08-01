Eva Longoria bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi

Ünlü oyuncu Eva Longoria, yeni dünyaya gelen bebeğiyle dergi kapağına poz verdi. 43 yaşında ilk kez anne olan Longoria, Santiago Enrique adını verdiği oğluyla Hola! USA dergisinin ikinci yıl özel sayısında yer aldı.

19 Haziran’da dünyaya gelen bebeğiyle verdiği dergi pozunu sosyal medya hesabından da paylaşan Longoria, fotoğrafın altına, “İşte o! Santiago Enrique Baston tüm dünyaya el sallıyor. Fotoğrafı paylaşmak için daha fazla bekleyemedim” notunu yazdı.