Eva Longoria bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi

ABD'li oyuncu Eva Longoria, 2,5 aylık bebeği Santiago Enrique ile birlikte dergiye kapak pozu verdi. Ünlü oyuncu, böylece oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi.

Eva Longoria bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi

Ünlü oyuncu Eva Longoria, yeni dünyaya gelen bebeğiyle dergi kapağına poz verdi. 43 yaşında ilk kez anne olan Longoria, Santiago Enrique adını verdiği oğluyla Hola! USA dergisinin ikinci yıl özel sayısında yer aldı.

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Eva Longoria bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi

19 Haziran’da dünyaya gelen bebeğiyle verdiği dergi pozunu sosyal medya hesabından da paylaşan Longoria, fotoğrafın altına, “İşte o! Santiago Enrique Baston tüm dünyaya el sallıyor. Fotoğrafı paylaşmak için daha fazla bekleyemedim” notunu yazdı.

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Eva Longoria bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi

Umutsuz Ev Kadınları (Desperate Housewives) dizisiyle yıldızı parlayan Longoria, Jose Baston ile evliliğinden dünyaya gelen bebeğini daha önce bu fotoğrafla duyurmuştu.

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Eva Longoria bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi

Longoria ilk kez anne olurken, eşi Baston’un Natalia, Mariana ve José adında üç çocuğu bulunuyor.

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