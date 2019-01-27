Eva Herzigova: Mankenlik sayesinde 3 dil öğrendim

İşi sayesinde dünyayı gezebildiğini söyleyen ünlü model, “Vücudumla değil aklımla çalışsaydım neler olurdu diye de hep merak ettim” ifadesini kullandı.

90’lı yılların ünlü süper modellerinden Eva Herzigova, işi sayesinde dört dil öğrendiğini söyleyerek, “Vücudumla değil aklımla çalışsaydım neler olurdu diye de hep merak ettim” ifadesini kullandı.

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Ünlü Çek model Eva Herzigova, Tatler dergisinin Mart 2019 sayısına konuk oldu. Modellik kariyerine 16 yaşında adım atan ve şimdi 45 yaşında olan Herzigova, “Mesleğim bana okulda öğrenemeyeceğim birçok şey öğretti. İngilizce, İtalyanca, Fransızca ve Rusça’yı akıcı bir dille konuşabiliyorum” dedi.







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İşi sayesinde dünyayı gezebildiğini söyleyen ünlü model, “Vücudumla değil aklımla çalışsaydım neler olurdu diye de hep merak ettim” ifadesini kullandı.



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