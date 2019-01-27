Eva Herzigova: Mankenlik sayesinde 3 dil öğrendim

90’lı yılların ünlü süper modellerinden Eva Herzigova, işi sayesinde dört dil öğrendiğini söyleyerek, “Vücudumla değil aklımla çalışsaydım neler olurdu diye de hep merak ettim” ifadesini kullandı.
Ünlü Çek model Eva Herzigova, Tatler dergisinin Mart 2019 sayısına konuk oldu. Modellik kariyerine 16 yaşında adım atan ve şimdi 45 yaşında olan Herzigova, “Mesleğim bana okulda öğrenemeyeceğim birçok şey öğretti. İngilizce, İtalyanca, Fransızca ve Rusça’yı akıcı bir dille konuşabiliyorum” dedi.
Herzigova; Naomi Campbell, Christy Turlington, Linda Evangelista ve Cindy Crawford gibi modellerle birlikte 90’lı yılların en popüler modellerinden biriydi.
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