Ev temizliği kanser ediyor!

Norveçli bilim insanlarının yaptığı yeni bir araştırma temizlik ürünlerinin ev kadınlarının sağlığını nasıl tehdit ettiğini ortaya çıkardı.

Ev temizliği kanser ediyor!

Bergen Üniversitesi'nin yaptığı araştırmaya göre ev temizliği kadınların akciğerlerini günde 1 paket sigara içmek kadar kötü etkiliyor. Ancak aynı araştırma temizlik ürünlerinin erkeklerin ciğerlerinde hiçbir etkisi olmadığını gösteriyor.

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Ev temizliği kanser ediyor!

Araştırma için bir araya getirilen 6 bin 235 kadın ve erkeğin ciğerleri 20 yıl boyunca incelendi. Katılımcılara evlerini temizleyip temizlemedikleri, temizlik görevlisi olarak çalışıp çalışmadıkları ve temizlik ürünlerini ne sıklıkla kullandıkları gibi sorular soruldu.

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Ev temizliği kanser ediyor!

Araştırmanın sonunda ister evini haftada bir temizlesin, ister profesyonel temizlik görevlisi olsun bütün kadınların akciğer kapasitelerinin çok hızlı bir şekilde zayıfladığı ortaya çıktı. Temizlik ürünlerinin kadınların akciğer fonksiyonlarındaki etkisi 10-20 yıl arasında her gün bir paket sigara içmeye benzetildi.

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Ev temizliği kanser ediyor!

Uzmanlar temizliğin kadınların solunum sistemine tehdit oluşturduğunu, evde günlük olarak kullandığımız çamaşır suyu vb. ürünlerde pek çok potansiyel irritan bulunduğunu söyledi.
Öte yandan aynı araştırmada temizlik ürünlerinin erkeklerin akciğerlerine hiçbir etkisi olmadığı tespit edildi. Pembenar

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