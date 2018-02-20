Ev temizliği kanser ediyor!

Norveçli bilim insanlarının yaptığı yeni bir araştırma temizlik ürünlerinin ev kadınlarının sağlığını nasıl tehdit ettiğini ortaya çıkardı.

Bergen Üniversitesi'nin yaptığı araştırmaya göre ev temizliği kadınların akciğerlerini günde 1 paket sigara içmek kadar kötü etkiliyor. Ancak aynı araştırma temizlik ürünlerinin erkeklerin ciğerlerinde hiçbir etkisi olmadığını gösteriyor. Twitter

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Araştırma için bir araya getirilen 6 bin 235 kadın ve erkeğin ciğerleri 20 yıl boyunca incelendi. Katılımcılara evlerini temizleyip temizlemedikleri, temizlik görevlisi olarak çalışıp çalışmadıkları ve temizlik ürünlerini ne sıklıkla kullandıkları gibi sorular soruldu. Twitter

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Araştırmanın sonunda ister evini haftada bir temizlesin, ister profesyonel temizlik görevlisi olsun bütün kadınların akciğer kapasitelerinin çok hızlı bir şekilde zayıfladığı ortaya çıktı. Temizlik ürünlerinin kadınların akciğer fonksiyonlarındaki etkisi 10-20 yıl arasında her gün bir paket sigara içmeye benzetildi. Twitter

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