Ev sahibine kızdı evi ateşe verdi!

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, ev sahibine kızan kiracı, oturduğu bir apartmanın üçüncü katındaki daireyi ateşe verdi.

Ev sahibine kızdı evi ateşe verdi!

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, ev sahibine kızan kiracı, oturduğu bir apartmanın üçüncü katındaki daireyi ateşe verdi. İddiaya göre, 3 aydır Emirsultan Mahallesi'ndeki bir evde oturan İ.A. ile ev sahibi Zafer Erol arasında, kira ve aidatın ödenmemesi nedeniyle tartışma çıktı.

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Ev sahibine kızdı evi ateşe verdi!

Bunun üzerine ev sahibine kızan İ.A, evin içindeki eşyaları ateşe vererek olay yerinden uzaklaştı. Kısa sürede büyüyen yangın, bütün daireyi sardı. Yükselen dumanlar nedeniyle üst katlarda oturan apartman sakinleri zor anlar yaşadı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın bir süre sonra kontrol altına alındı, dumandan etkilenen vatandaşlara 112 Acil Servis ekiplerince müdahalede bulunuldu.

24
Ev sahibine kızdı evi ateşe verdi!

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, ev sahibine kızan kiracı, oturduğu bir apartmanın üçüncü katındaki daireyi ateşe verdi. İddiaya göre, 3 aydır Emirsultan Mahallesi'ndeki bir evde oturan İ.A. ile ev sahibi Zafer Erol arasında, kira ve aidatın ödenmemesi nedeniyle tartışma çıktı.

34
Ev sahibine kızdı evi ateşe verdi!

Bunun üzerine ev sahibine kızan İ.A, evin içindeki eşyaları ateşe vererek olay yerinden uzaklaştı. Kısa sürede büyüyen yangın, bütün daireyi sardı. Yükselen dumanlar nedeniyle üst katlarda oturan apartman sakinleri zor anlar yaşadı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın bir süre sonra kontrol altına alındı, dumandan etkilenen vatandaşlara 112 Acil Servis ekiplerince müdahalede bulunuldu.

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