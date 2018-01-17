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Ev partisinde 2 erkeği bıçaklayan kadın şoke etti

Ev partisinde 2 erkeği bıçaklayan kadın şoke etti

İSTANBUL Beykoz’da, özel bir şirkette yönetici asistanı olan 24 yaşındaki Sinem A., bir evde, arkadaş toplantısında birlikte alkol aldığı Uğur Gümüş’ü bıçaklayarak öldürürken, Süleyman Bostan’ı da ağır yaraladı. Sinem A. cinayetten sonra gözaltına alınırken küfür ettikleri için arkadaşlarını bıçakladığını açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 17-01-2018 08:44 - Güncelleme: 17-01-2018 10:48

İstanbul Beykoz’da, özel bir şirkette yönetici asistanı olan 24 yaşındaki Sinem A., bir evde, arkadaş toplantısında birlikte alkol aldığı Uğur Gümüş’ü bıçaklayarak öldürürken, Süleyman Bostan’ı da ağır yaraladı. Sinem A. gözaltına alınırken, Gümüş’ün çıkma teklifini reddeden Sinem A’ya küfür ve hakaret etmesi nedeniyle olayın yaşandığı iddia edildi.

İddiaya göre; Sinem A,(24) Uğur Gümüş(30) ve Süleyman Bostan,(57) önceki akşam Beykoz, Rüzgarlıbahçe, Zambak Sokakta başka arkadaşlarıyla birlikte bir evde bir araya geldi. Evde alkol almaya başlayan gruptakilerden Sinem A. ve Uğur Gümüş arasında sabaha karşı saat 04.00 sıralarında tartışma çıktı.

KÜFÜR SONRASI BIÇAĞI SAPLADI

Polis kayıtlarına göre tartışmanın nedeni, Uğur Gümüş’ün Sinem A’ya küfür etmesiydi. Küfür ve hakaret nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sinem A., evde eline geçirdiği bıçağı önce Uğur Gümüş’e, daha sonra da kendisini engellemeye çalışan Süleyman Bostan’a sapladı. Evdeki gürültü ve çığlıklar üzerine kısa sürede Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri eve gitti. Ağır yaralı olan Gümüş ve Bostan hastaneye kaldırıldı. Sinem A. gözaltına alındı.

HAYATINI KAYBETTİ

Gümüş, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybederken, Bostan’ın tedavisinin sürdüğü bildirildi. Sinem A, olayda kullandığı bıçakla birlikte emniyete götürülerek sorguya alındı.

''KÜFÜR ETTİ, BEN DE ÖFKELENDİM''

Özel bir şirkette yönetici asistanı olduğunu söyleyen Sinem A. “Bir arkadaşın evinde, arkadaşların bulunduğu ortamda sohbet ediyorduk. Benimle çıkmak istediğini, sevgili olmak istediğini söyledi. Ben kabul etmedim. Israr etti. Ben kabul etmeyince küfür ve hakaret etmeye başladı. Ben de öfkelendim, olay gerçekleşti” dedi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR8 YORUM

  • ÖZTÜRK 17 Ocak 2018 11:40 EVDE YABANCI ERKEKLERLE İÇKİ İÇİYORSUN, İÇKİNİN ŞİŞEDE DURDUĞU GİBİ OLMADIĞINI KİMSE SÖYLEMEDİ Mİ SANA? İÇERDE ANLARSIN.

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