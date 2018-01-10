Ev parası için gelmişti bambaşka biri oldu! Mucize hikaye

Sunucu ve stilist İvana Sert 1998'de Sırbistan'dan Türkiye'ye gelmiş ve burada evlenmişti. Türkiye'ye ev parası için gelen Ivana Sert, birikim yaptıktan sonra memleketi Sırbistan'a geri dönecekti ama hayatın farklı bir senaryosu vardı. Laleli ve Merter’de mankenlik yaptıktan sonra ünlü iş adamıyla evlenen Ivana Sert'in hayatı değişmiş ve bambaşka biri olmuştu. Evlendiği kişiden bir çocuk sahibi olan Ivana Sert, artık Türkiye'nin tanıdığı bir isimdi. Güzelliği ve seksi bakışlarıyla erkeklerin rüyalarını süsleyen İvana Sert, geçmişiyle alakalı konuştu.
1998’de Sırbistan’dan Türkiye’ye gelen ve evlenen İvana Sert “Zengin ve şöhret olacağınızı tahmin ettiniz mi?” sorusuna şu cevabı verdi: Mütevazı bir ev için para biriktirip dönecektim. Laleli ve Merter’de mankenlik yaptım. Kader beni Türkiye’nin tanıdığı bir isim haline getirdi.”
Son zamanlarda film setlerinde karşımıza çıkmaya başlayan İvana Sert kamera karşısında kuralları olduğunu söylemişti.
İvana Sert, “İkisinin de tarzı komedi. İnsanlar filmlerde öpüşüp sevişeceğimi zannediyor. Ama ben sevgilim ile oğluma (Kayon Ateş) söz verdim. Canlarımı üzecek bir şey yapmam” demişti.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER