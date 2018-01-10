Ev parası için gelmişti bambaşka biri oldu! Mucize hikaye

Sunucu ve stilist İvana Sert 1998'de Sırbistan'dan Türkiye'ye gelmiş ve burada evlenmişti. Türkiye'ye ev parası için gelen Ivana Sert, birikim yaptıktan sonra memleketi Sırbistan'a geri dönecekti ama hayatın farklı bir senaryosu vardı. Laleli ve Merter’de mankenlik yaptıktan sonra ünlü iş adamıyla evlenen Ivana Sert'in hayatı değişmiş ve bambaşka biri olmuştu. Evlendiği kişiden bir çocuk sahibi olan Ivana Sert, artık Türkiye'nin tanıdığı bir isimdi. Güzelliği ve seksi bakışlarıyla erkeklerin rüyalarını süsleyen İvana Sert, geçmişiyle alakalı konuştu.