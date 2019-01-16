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Ev kadınlarına müjde faizsiz kredi ve vergi muafiyeti yolda

Ev kadınlarına müjde faizsiz kredi ve vergi muafiyeti yolda

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ev kadınlarına müjde verdi. Palandöken’in açıklamasına göre ev kadınlarının internetten yaptıkları satışlardan vergi alınmayacak. 

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Eklenme Tarihi: 16-01-2019 10:42 - Güncelleme: 16-01-2019 10:42

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, evde hizmet üreten kadınlara müjde verdi.

Evinde tarhana yapan, örgü ören, kilim dokuyan ve bunların ticaretini yapan ev kadınlarının internet üzerindeki satışlarının vergi muafiyeti kapsamında olacağını belirten Palandöken "Bu uygulama, ev kadınlarının e-ticarete atılıp ekonomiye katkı sağlaması bakımından oldukça sevindirici" dedi. 

SINIR 30 BİN TL
İnternet üzerinden satış yapan ev kadınlarının 30 bin TL’ye kadar olan satışlarında vergi muafiyetinin devam edeceğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "İş yeri açmadan evde küçük çaplı üretim yapan ev kadınları bu faaliyetten ötürü vergi mükellefi değil. Ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı, e-ticaret yoluyla yapılan tüm satışları iş yeri açmış gibi kabul ettiği için ev kadınları e-ticarette vergiden muaf olamıyordu.

KANUN MECLİSTE
Vergi mükellefi olmayan ev kadınları internet üzerinden 100 TL’lik sipariş aldığında tıpkı büyük bir sanayi kuruluşu gibi vergi ödemek zorunda kalıyordu. Üstelik bu faaliyetleri bir büyük şehir belediyesi sınırları içinde yapanlar, 800 bin esnafın yararlandığı basit usulden de yararlanamıyordu. TESK olarak yıllardır küçük çaplı üretim yapan ev kadınlarımızın desteklenmesi ve e-ticarete atılması için bu kanunun değişmesini talep ettik. Mecliste genel kurulun gündemine gelmeyi bekleyen bir torba yasa ile bu sorun çözülüyor" ifadelerini kullandı. 

EV KADINLARINA FAİZSİZ DESTEK
"Ev kadınlarına 5 bin TL’yi geçmeyen faizsiz mikro kredi verilsin" 
uygulamanın mevcut durumu korumanın ötesinde ev kadınlarının e-ticarete atılması için teşvik niteliği taşıdığını söyleyen Palandöken, şunları kaydetti:  "Ev kadınlarının önünün açılması ve internetten müşteri bularak büyümeleri için bu uygulama önemli bir teşvik niteliği taşıyor. Evde küçük çaplı üretim yapan ev kadınlarımızın motivasyonunu artırmak için 5 bin TL’yi geçmeyen faizsiz mikro kredi desteği sağlanırsa kadınlarımızın üretimi daha da artacaktır. Üretimi teşvik eden bu mikro kredilerin ekonomiye katkısı verilen kredi tutarından çok daha büyük olacaktır." 

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