Ev kadınlarına işverene destek müjdesi asgari ücret desteği devam edecek

Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de yayımlanması ev kadınlarını sevindirdi. Kanuna göre evinde üretim yapıp satan kadınlara vergi muafiyeti getirildi. internet ve benzeri elektronik ortamlarla, oturdukları evlerde imal ettikleri havlu, örtü, çarşaf, çorap, dokuma mamulleri, dantel, her nevi nakış işleri ve turistik eşya, tarhana, erişte, mantı gibi ürünleri iş yeri açmaksızın satanlar gelir vergisinden muaf olacak.
Ancak bununda belli bir sınırı var. Yıl içinde gerçekleştirilen satış tutarının yıllık asgari ücretin brüt tutarını aşmaması koşuluyla evde yapılıp satılan ürünlerden vergi alınmayacak.
Resmi Gazete'de yayınlana kanunla asgari ücret desteği 1 Ocak 2019 tarihinden geçerli olmak üzere 12 ay boyunca uygulanacak.
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