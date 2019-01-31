Ev kadınlarına işverene destek müjdesi asgari ücret desteği devam edecek

Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de yayımlanması ev kadınlarını sevindirdi. Kanuna göre evinde üretim yapıp satan kadınlara vergi muafiyeti getirildi. internet ve benzeri elektronik ortamlarla, oturdukları evlerde imal ettikleri havlu, örtü, çarşaf, çorap, dokuma mamulleri, dantel, her nevi nakış işleri ve turistik eşya, tarhana, erişte, mantı gibi ürünleri iş yeri açmaksızın satanlar gelir vergisinden muaf olacak.

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