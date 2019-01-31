Ev kadınlarına işverene destek müjdesi asgari ücret desteği devam edecek

Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı. Kanunla evinde üretim yapıp satanlara vergi müjdesi işverenlere ise asgari ücret desteği haberi geldi.

Ev kadınlarına işverene destek müjdesi asgari ücret desteği devam edecek

Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de yayımlanması ev kadınlarını sevindirdi. Kanuna göre evinde üretim yapıp satan kadınlara vergi muafiyeti getirildi. internet ve benzeri elektronik ortamlarla, oturdukları evlerde imal ettikleri havlu, örtü, çarşaf, çorap, dokuma mamulleri, dantel, her nevi nakış işleri ve turistik eşya, tarhana, erişte, mantı gibi ürünleri iş yeri açmaksızın satanlar gelir vergisinden muaf olacak.

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Ev kadınlarına işverene destek müjdesi asgari ücret desteği devam edecek

Ancak bununda belli bir sınırı var. Yıl içinde gerçekleştirilen satış tutarının yıllık asgari ücretin brüt tutarını aşmaması koşuluyla evde yapılıp satılan ürünlerden vergi alınmayacak.

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Ev kadınlarına işverene destek müjdesi asgari ücret desteği devam edecek

Kanundan işverenlere is asgari ücret desteği çıktı. Asgari ücret desteği ilk olarak, asgari ücrete yüzde 30 artış yapılan 2016 yılında başladı. 2016 ve 2017 yıllarında 12 ay olan asgari ücret desteği, 2018’de 9 ay verildi. Geçen yıl eylül ayında asgari ücret desteği sona erdi.

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Ev kadınlarına işverene destek müjdesi asgari ücret desteği devam edecek

Resmi Gazete'de yayınlana kanunla asgari ücret desteği 1 Ocak 2019 tarihinden geçerli olmak üzere 12 ay boyunca uygulanacak.

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