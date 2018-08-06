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Euro/TL 6 lirayı aştı bugün tarihi rekor geldi

Euro/TL 6 lirayı aştı bugün tarihi rekor geldi

Euro/TL tarihinin en yüksek fiyatını görerek rekor kırdı. Bir yandan ABD ile Türkiye arasındaki Brunson krizinin etkisi diğer yandan İran'a yönelik yaptırımın başlayacak olmasıyla piyasalarda tansiyon yükseldi. Euro/TL 6 lirayı geçti.

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Eklenme Tarihi: 06-08-2018 17:24 - Güncelleme: 06-08-2018 17:24

Euro/TL kuru da ilk kez 6,00'yı geçti. ABD ile yaşanan Pastör Andrew Brunson krizinin TL'ye satış baskısı olarak yansıdığını aktarılırken yatırımcıların TL cinsi varlıklara temkinli yaklaşmasına yol açtı. TL'deki değer kaybıyla birlikte Euro/TL ve Dolar/TL tarihi seviyelerine ulaştılar.

Haftanın ilk gününde açılış öncesi 5,90 seviyesinde olan euro/tl gün içerinde adeta uçuşa geçti. 6 lirayı ilk kez gören euro, gün sonunda ise kapanışı 5,9930 lira ile yaptı.

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

  CUMA    PAZARTESİ                           
     Alış    Satış  Alış    Satış
ABD Doları    5,0830  5,0840  5,1920 5,1930
Avro    5,8910  5,8920 5,9980 5,9990
Sterlin    6,5850  6,6180  6,6805 6,7140
İsviçre Frangı    5,0970  5,1230  5,1760 5,2017
ANKARA           
ABD Doları    5,0570  5,0970  5,1600 5,2050
Avro    5,8500  5,9000  5,9500 6,0050
Sterlin    6,5320  6,6590  6,6200 6,7580

ABD yönetimi İzmir'de ev hapsinde tutulan ABD vatandaşı Pastör Brunson'ın serbest bırakılmaması durumunda Türkiye'ye yönelik yaptırımların devam edeceğini söylemişti.

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