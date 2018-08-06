Euro/TL 6 lirayı aştı bugün tarihi rekor geldi

Euro/TL kuru da ilk kez 6,00'yı geçti. ABD ile yaşanan Pastör Andrew Brunson krizinin TL'ye satış baskısı olarak yansıdığını aktarılırken yatırımcıların TL cinsi varlıklara temkinli yaklaşmasına yol açtı. TL'deki değer kaybıyla birlikte Euro/TL ve Dolar/TL tarihi seviyelerine ulaştılar.
Haftanın ilk gününde açılış öncesi 5,90 seviyesinde olan euro/tl gün içerinde adeta uçuşa geçti. 6 lirayı ilk kez gören euro, gün sonunda ise kapanışı 5,9930 lira ile yaptı.
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,0830
|5,0840
|5,1920
|5,1930
|Avro
|5,8910
|5,8920
|5,9980
|5,9990
|Sterlin
|6,5850
|6,6180
|6,6805
|6,7140
|İsviçre Frangı
|5,0970
|5,1230
|5,1760
|5,2017
|ANKARA
|ABD Doları
|5,0570
|5,0970
|5,1600
|5,2050
|Avro
|5,8500
|5,9000
|5,9500
|6,0050
|Sterlin
|6,5320
|6,6590
|6,6200
|6,7580
ABD yönetimi İzmir'de ev hapsinde tutulan ABD vatandaşı Pastör Brunson'ın serbest bırakılmaması durumunda Türkiye'ye yönelik yaptırımların devam edeceğini söylemişti.
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