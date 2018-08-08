Eurogiro ile ödeme işlemi nasıl yapılır?

PTT, Avrupa Posta Bankaları ve Çek Merkezleri Bilgisayar Şebekesi, yani Eurogiro ile işbirliği sayesinde size güvenli para transferinin konforunu yaşatır. Yalnızca Eurogiro değil, manuel veya Western Union ile size gönderilmiş parayı da PTT işyerlerinden kolaylıkla teslim alabilirsiniz.

Bunun için yapmanız gereken, geçerli kimlik belgenizle PTT işyerlerine gitmek. Eğer parayı başka biri adına alacaksanız, gişe görevlisine bir vekâletname ibraz etmeniz gerekiyor. İşleminiz, yalnızca 2 dakika sürüyor.

PTT, paranızı en güvenli şekilde size ulaştırır.