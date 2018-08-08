Eurogiro ile havale işlemi nasıl yapılır?

Bankacılık alanında da dünya standartlarında hizmet sunmayı ilke kabul eden PTT, Avrupa Posta Bankaları ve Çek Merkezleri Bilgisayar Şebekesi, yani Eurogiro ile işbirliği sayesinde size güvenli para transferinin konforunu yaşatıyor.

Eurogiro ile yurt dışına havale göndermek için geçerli kimliğinizle birlikte PTT işyerlerine gelerek Uluslararası Havale Kabul Formu’nu doldurmanız yeterli. PTT’de yalnızca Eurogiro ile değil, manuel olarak ve Western Union ile de yurt dışına para transferi gerçekleştirebilirsiniz.

Güvenilir, ekonomik ve hızlı yurt dışı havale PTT işyerlerinde!