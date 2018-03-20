Eurodan yeni rekor dolar ne durumda 20 mart fiyatlar

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu hafta vereceği faiz kararı öncesinde gücünü koruyan dolar, yeni haftada 3.95 lirayı aşarken, euro 4.8709 lira ile yeni tarihi rekor düzeye tırmandı. Altının gram fiyatı ise güne yükselişle başlamasının ardından 167 liranın hemen altında dengelendi.

Küresel piyasalarda günün erken saatlerinde 4.87 lirayı aşan euro daha sonra 4.86 - 4.87 lira aralığına çekildi.

DOLAR KASIM AYINDA 3,96'YI GÖRMÜŞTÜ: Piyasalarda dün 3.9503 liraya kadar yükseldikten sonra yeni günün ilk işlemlerinde 3.94 - 3.95 lira aralığında hareket eden dolar, geçen 21 Kasım'da 3.9622 lira ile tarihi rekor düzeye çıkmıştı.

Dolar/euro paritesi ise dün kapanışa doğru indiği 1.2314 düzeyinden 1.2337 düzeyine döndü.

BORSA DÜŞÜŞ VAR: Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) dün yüzde 0.04 düşüşle 117 bin 175 puandan başladığı günü yüzde 1.51 düşüşle 115 bin 450 puandan kapattı.

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Dolar ı 3,9360 3,9380 Avro 4,8600 4,8620 Sterlin 5,5430 5,5450 ANKARA ABD Dolar ı 3,9200 3,9450 Avro 4,8370 4,8670 Sterlin 5,4780 5,5630





ALTIN FİYATLARI NE DURUMDA?

Dün, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kazançlarından bulduğu destekle tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 167,2 lirayı gören altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,71 artışla 166,7 liradan tamamladı.

Gram altın, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,10 artışla 166,8 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 272 lira, Cumhuriyet altını da 1.109 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,04 değer kaybıyla 1.316,2 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN 167 LİRAYI AŞTI: AA Finans Analisti İslam Memiş, altının gram fiyatının dün dolar kurundaki değer kazançlarından bulduğu destekle alış ağırlıklı bir seyir izlediğini ve tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 167,2 lirayı gördüğünü söyledi.

Altının gram fiyatının direnç seviyesini kırdığını ve yeni hedefinin 170 lira olduğunu kaydeden Memiş, teknik açıdan altının gram fiyatında 165,5 liranın destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

Memiş, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde yaşanan toparlanmanın altının ons fiyatını satış baskısı altında bıraktığını belirterek, "Bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell önderliğindeki ilk para politikası toplantısı gerçekleşecek. Fed'in başkanını bekleyen zorluk, Fed'in bir sonraki adımının ne olacağına karar verilmesi olacak." dedi.

Fed'in faiz kararının altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili olacağını belirten Memiş, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.315 doların destek, 1.320 doların ise direnç seviyesi olarak takip edileceğini bildirdi.