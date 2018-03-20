  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVTrendyol'a özel kaçırılmayacak fırsatlar
eposta yazdır zoom+ zoom-

Eurodan yeni rekor dolar ne durumda 20 mart fiyatlar

Eurodan yeni rekor dolar ne durumda 20 mart fiyatlar

Dolar dün rekor seviyelere doğru yükselişinin ardından bugün hafif geriledi. Rekor üstüne rekor tazeleyen euro ise 4,87'yi geçerek yine rekor kırdı. Altın fiyatları ise uzun süredir görmediği seviyede. Son bir kaç aydır 160 lira ise 165 lira arasında işlem gören gram altının fiyatı 167,2 seviyesine yükseldi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 20-03-2018 10:00 - Güncelleme: 20-03-2018 10:00

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu hafta vereceği faiz kararı öncesinde gücünü koruyan dolar, yeni haftada 3.95 lirayı aşarken, euro 4.8709 lira ile yeni tarihi rekor düzeye tırmandı. Altının gram fiyatı ise güne yükselişle başlamasının ardından 167 liranın hemen altında dengelendi.

Küresel piyasalarda günün erken saatlerinde 4.87 lirayı aşan euro daha sonra 4.86 - 4.87 lira aralığına çekildi.

DOLAR KASIM AYINDA 3,96'YI GÖRMÜŞTÜ: Piyasalarda dün 3.9503 liraya kadar yükseldikten sonra yeni günün ilk işlemlerinde 3.94 - 3.95 lira aralığında hareket eden dolar, geçen 21 Kasım'da 3.9622 lira ile tarihi rekor düzeye çıkmıştı.

Dolar/euro paritesi ise dün kapanışa doğru indiği 1.2314 düzeyinden 1.2337 düzeyine döndü.

BORSA DÜŞÜŞ VAR: Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) dün yüzde 0.04 düşüşle 117 bin 175 puandan başladığı günü yüzde 1.51 düşüşle 115 bin 450 puandan kapattı.

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL  ALIŞ    SATIŞ     
ABD Doları 3,9360 3,9380
Avro 4,8600 4,8620
Sterlin 5,5430 5,5450
ANKARA    
ABD Doları 3,9200 3,9450
Avro 4,8370 4,8670
Sterlin 5,4780 5,5630

ALTIN FİYATLARI NE DURUMDA?
Dün, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kazançlarından bulduğu destekle tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 167,2 lirayı gören altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,71 artışla 166,7 liradan tamamladı.

Gram altın, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,10 artışla 166,8 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 272 lira, Cumhuriyet altını da 1.109 liradan satılıyor. 

Asya piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,04 değer kaybıyla 1.316,2 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN 167 LİRAYI AŞTI: AA Finans Analisti İslam Memiş, altının gram fiyatının dün dolar kurundaki değer kazançlarından bulduğu destekle alış ağırlıklı bir seyir izlediğini ve tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 167,2 lirayı gördüğünü söyledi.

Altının gram fiyatının direnç seviyesini kırdığını ve yeni hedefinin 170 lira olduğunu kaydeden Memiş, teknik açıdan altının gram fiyatında 165,5 liranın destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

Memiş, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde yaşanan toparlanmanın altının ons fiyatını satış baskısı altında bıraktığını belirterek, "Bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell önderliğindeki ilk para politikası toplantısı gerçekleşecek. Fed'in başkanını bekleyen zorluk, Fed'in bir sonraki adımının ne olacağına karar verilmesi olacak." dedi. 

Fed'in faiz kararının altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili olacağını belirten Memiş, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.315 doların destek, 1.320 doların ise direnç seviyesi olarak takip edileceğini bildirdi.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Eurodan yeni rekor dolar ne durumda 20 mart fiyatlar haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • misafir 20 Mart 2018 10:25 sakın spor hisselerine yatırmayın yatıranlar gireni cıkaramıyor kaz gibin yolunursunuz

    CEVAP YAZ 0 4
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro