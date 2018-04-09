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Euro tarihi rekoru kırdı dolar bugün ne kadar

Euro tarihi rekoru kırdı dolar bugün ne kadar

Dolar kuru kritik eşik olan 4 liranın üzerinde işlem görmeye devam ederken bugün euro ve sterlin yeni rekora imza attı. Euro tarihi düzeye çıktı. Peki uzmanlar yükselişler hakkında ne düşünüyor? dolarda da artış bekleniyor mu? İşte yanıtı.

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Eklenme Tarihi: 09-04-2018 12:22 - Güncelleme: 09-04-2018 12:22

Ticaret savaşı endişeleriyle küresel piyasada değer yitiren dolar iç piyasada 4.0575 liraya kadar tırmanırken, euro 4.9853 lira ile yeri tarihi rekor düzeye çıkarak 5.0 liraya biraz daha yaklaştı. Geçen yıl bu tarihlerde euro 4,97 seviyesinden işlem görüyordu. Euro son bir yılda 1 TL'nin üzerinde değer kazandı.

Dolar geçen hafta 4.0620 lira ile rekor kırmıştı. Doların küresel piyasalarda zayıflamasıyla euro/dolar paritesi, geçen haftaya göre yüzde 0.06 düşüşle 1.2276 değerine çekildi.

Borsa İstanbul Endeksi (BİST-100) ise haftanın ilk gününe 0.60 artışla 115 bin 426 puandan başladı.

İş Yatırım’ın , “Piyasalarda teşvik paketi heyecan…” başlıklı günlük piyasa bülteninde, "Sağduyunun çılgın popülizme karşı galip geleceğine oynayan piyasalar ABD kapanışı sonrası Trump’ın sürpriz Çin hamlesiyle sarsıldı" denildi ve şu değerlendirme yapıldı:

“ABD ile Çin arasındaki gölge boksu piyasaların canını yakmaya başladı. Korumacı söylemler sonrası kamuoyu desteği yüzde 50’nin üzerine çıkan Trump’ın ilave 100 milyar dolarlık Çin ithalatına gümrük vergisini değerlendirdikleri açıklaması üzerine ABD ve Çin borsaları sert satışlarla geriledi.

“ABD’nin soya ihracatının yüzde 56’sını alan Çin’in yüzde 25’lik ek gümrük vergisi koyması ABD soya fiyatlarını düşürerek çiftçilerin Cumhuriyetçilere verdiği desteğin azaltarak Trump’ın geri adım atmasına neden olabilir.

“Dünya piyasaları ABD ile Çin arasındaki gölge boksuna odaklanırken Türkiye piyasaları haftaya bugün açıklanması beklenen 128 milyar lira tutarındaki teşvik paketinin heyecanıyla başlıyor. Başta enerji, petro-kimya, madencilik, tarım, haberleşme, sağlık olmak üzere 12 sektörde dev bir teşvik paketi açıklanacak.“

Anadolu Yatırım – DolarTL Paritesi USDTRY Yorumu

Enflasyon konusunda artan kaygılar, yükselen cari açık ve bütçe disiplininden ödün verilmesi, ekonomik beklentiler açısından negatif unsurların başında gelmeye devam ederken, hükümetin faizleri düşürmek için hazırladığı paketinin içeriği hala belirsizlik yaratmaya devam ediyor. Paritede 4,00 üzerindeki hareketi TRY açısından riskli bulmaya devam ediyoruz. TRY’de değerlenme için ise 4,00 altına gerileme görmeliyiz.

Serkan Uludağ, Analist – DolarTL Paritesi USDTRY Yorumu

Gün içinde 4,00 seviyesinin üzerinde kaldığı sürece yukarı hareket ihtimalimiz daha kuvvetli olacak. Özellikle 4,0693 üzeri 4,0915 ilk kısa vadeli hedef konumunda.Ancak 4,00 üzerinde kalıcılık sağlanamaz ise, satıcılar ile karşılaşarak, 3,9753 ve 3,9555 seviyelerine kadar ilk geri çekilme hareketi başlayabilir. (Meksa Yatırım )

Eda Karadağ, Araştırma Uzmanı – Dolar Kuru USDTRY Paritesi Yorumu

USD/TL’de 4.0263 seviyesini destek noktası olarak izlemeye devam ediyoruz. Bu seviye üzerinde dengelenme gözlenirse ilerleyen günlerde dolar kurunda yeniden yukarı yönde hareketlenmeler görülebilir. Buna karşın 4.0263 desteğinin altına gerilemeler oluşması durumunda ise 3.9820 desteğine doğru geri çekilme devam edebilir.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • pala 09 Nisan 2018 12:55 hamdolsun çok şükür ekonomimiz çelik gibi durmak yok yakında 4,5 olacak.

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