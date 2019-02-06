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Etyen Mahçupyan'dan bomba Abdullah Gül iddiası! Seçimden sonra...

Etyen Mahçupyan'dan bomba Abdullah Gül iddiası! Seçimden sonra...

11 Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün parti kuracağını Abdurrahman Dilipak dile getirmiş Fehmi Koru ise bu iddiaları doğrulayacak açıklamalarda bulunmuştu. Yeni parti iddiasını Davutoğlu'nun eski danışmanı Etyen Mahçupyan da doğruladı.

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Eklenme Tarihi: 06-02-2019 11:36 - Güncelleme: 06-02-2019 11:36

Başbakanlığı döneminde Ahmet Davutoğlu'nun danışmanlığını da yapan gazeteci Etyen Mahçupyan, kendisine yöneltilen yeni siyasi parti sorusuna, "Bu arayışlar şu anda var ve olmaması kaçınılmaz. Çünkü Türkiye iyi yönetilmiyor" cevabını verdi.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun bir süre 'fahri danışmanlığı' görevini yürüten gazeteci Etyen Mahçupyan, yerel seçimler sonrası yeni bir parti kurulacağı yönündeki iddiayı değerlendirdi. 

TV5'te yayınlanan bir programa konuk olan Mahçupyan, kendisine yöneltilen, "Yeni bir siyasi oluşum var mı?" sorusuna ise şu cevabı verdi: Bu arayışlar şu anda var ve olmaması kaçınılmaz. Çünkü Türkiye iyi yönetilmiyor. İyi yönetilmediği herkes tarafından görülüyor. İyi yönetemediği için kaybetme ihtimali olan iktidar, alanı daraltarak ancak bununla başa çıkabileceğinin farkında. Alanı daraltma yöntemi olarak da beka meselesini kullanıyor. Ama bu da gözüküyor. Bunun da gerçeklikle ilişkili olmadığını AKP'liler de biliyor.

BU SEÇİMLERİN SONUCU BAZILARINI ÇOK İLGİLENDİRİYOR: Bu seçimlerin sonucu bazılarını çok ilgilendiriyor. Her partinin muhaliflerini ilgilendiriyor. Ama en büyük gerginlik AKP'de, muhafazakar tabanda. İyi bir örnek gördüler, ilk 10 senesi AKP'nin. Onu görmeselerdi belki aldatılabilirlerdi. Şimdi hem iyi bir örnek gördüler, hem iyi örneği biliyorlar. Şu anda olanla mukayese ediyorlar. Şu anda olanın ahlaki açıdan da önemli olduğunun farkındalar.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Ahmet ÖZDEMİR 06 Şubat 2019 12:29 İyi yönetilmediği için Dünyanın 13. ekonomisi olmuştur.İyi yönetildiği zaman sıralamanın en alt sıralarında idi. O günleri unutmadık. Bu devlet kimsesi olmayanın ayağına gidip tedavisini yapıyor halen iyi yönetilmiyor. Şeriat tehlikesi de kalmadı gene iyi yönetilmiyor. Sizin iyi yönetiminizden ise bu şekilde iyi yönetilmemek bu millet için daha iyi

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