Ethem Sancak kimdir aslen nereli kaç yaşında eşi ve çocukları

Ethem Sancak kimdir, aslen nereli, Kürt mü ve Ethem Sancak ne iş yapıyor soruları bakan olacağı iddiasının ardından binlerce kişi tarafından merak edilmeye başladı. 1958 Siirt doğumlu olan iş adamı Ethem Sancak aynı zamanda yerli otomobil üretecek ortak girişim grubunda BMC şirketinin de sahibi.

Arap asıllı iş adamı Ethem Sancak'ın yeni kabinede bakan olacağı iddiaları kulislere heyacanlandırdı. Ethem Sancak'ın hayatı biyoğrafisi eşi ve çocukları merak konusu oldu.

ETHEM SANCAK KİMDİR: Yerli otomobili üretecek konsorsiyumda bulunan 5 firmadan biri BMC şirketi oldu. Peki BMC grubunun yabancı ortağı nereli, sahibi Ethem Sancak kimdir?

BMC : Türkiye'nin en büyük ticari araç üreticilerinden yarım asırlık bir geçmişe sahip. 2004 yılında sahibi değişen BMC Türkiye'nin otomobili projesinde yer alıyor. BMC'nin sahibi olan Ethem Sancak'ın bu firmadaki ortakları ise Katarlı.

Ethem Sancak kimdir nereli eşi ve çocukları : 1958 Siirt doğumlu Türk iş adamı. İlk ve orta eğitimini Siirt'te tamamlayan Sancak üniversiteyi ise İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde tamamladı. 1976 yılında mezun olduktan sonra 1976-1978 yılları arasında gazetecilik yaptı.

1987 yılında Es Ecza Deposu'nu, 1989'da kozmetik ve itriyat alanında eczanelere hizmet sunan Esko Itriyat'ı, 1993 yılında ise Hedef Ecza Deposu'nu kurdu. Hedef Ecza Deposu'nun 2001 yılında Alliance Boots ile ortaklık kurması sonucu kurulan Hedef Alliance Holding yönetim kurulu başkanlığını yapmıştır. Elindeki holding hisselerini satan Sancak, ES Mali Yatırım Danışmanlık adında bir şirket kurmuş, bu şirketle kamyon, otobüs ve askeri araç üreticisi BMC'yi satın almıştır. Ethem Sancak evli ve üç çocuk babasıdır.

Anadolu Grup : 1952 yılında temelleri atıldı. Bünyesinde 80 şirket var. Otomobil sektöründe de çalışmaları olan Anadolu Grubu Sahibi Tuncay Özilhan.

Kıraça holding : Yenilikçiliği ile otomobil sektöründe yer alan şirketin sahibi İnan Kıraç

Turkcell grubu : Yazılımın ve yüksek teknolojinin en önemli firmalarından biri. Turcell'in sahibi Ahmet Akça

5-Zorlu Holding : 1953 yılında kurulan Zorlu Holding Denizli'de üstlenmiş bir firma. Tekstilden madenciliğe kadar hemen her alanda faaliyete olan Zorlu Holding'in sahibi Ahmet Nazif Zorlu.

Türkiye'nin merakla beklediği babayiğitleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. İsimlerin açıklanmasının ardından da protokol imzalandı. Yerli Otomobil 2021 yılında satışa çıkacak.