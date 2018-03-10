Estetik yüzünden oturamıyor!

300 bin dolara yakın estetiğe para harcayan kadın son estetiğini kalçalarından oldu. Henüz 17 yaşındayken dudak ve göğüs büyütme operasyonu geçirerek estetik operasyonlara başlayan Star Marie Delguidice, o zamandan bu yana tam 28 kez bıçak altına yattı.

Hepsinde de amacı güzel, daha güzel, en güzel görünmekti. Artık kelimenin tam anlamıyla bir estetik bağımlısı olan genç kadın, bütün bunlara neden gerek duyduğunu da şu sözlerle anlattı: "Yetişme çağlarımdayken ailem beni 'çirkin' ve 'şişman' diye çağırırdı." Bu nedenle de 17 yaşındayken estetik operasyon geçirip görüntüsünü baştan yaratmaya karar verdi.

Ancak genç kadının estetik bağımlısına dönüşmesinin altında bundan daha ciddi nedenler de var. Henüz 10 yaşındayken anne ve babası ayrılan Delguidice, kendisinin de üç yıl sonra okulu bıraktığını, 17 yaşındayken de annesi tarafından terk edildiğini anlatıyor: "Birmingham'da bir otel odasına bırakıldıml annem bana 'artık kendi başınasın' dedi ve gitti."

O sırada cebinde tek bir kuruşu bile olmadığını hatta giyecek kıyafetinin bile bulunmadığını sözlerine ekliyor. Ondan sonra da görüntüsünü tamamen değiştirmek için bir gece kulübünde dansçı olarak çalışmaya başladığını, biriktirdiği paralarla da estetik operasyonlara başladığını ekliyor.

  • Magazin 10 Mart 2018 21:22
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