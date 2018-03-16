Estetik yaptırmıştı Hanife Gürdal'ın bu sözleri kime 'İnsanların ahmalıklarını...'

Hanife Gürdal, Türkiye'nin en ünlü gelin adayı. Zuhal Topal'ın ve Esra Erol'un izdivaç programlarında eş arayıp bulamayan Hanife Gürdal, izdivaç programları yayından kaldırıldıktan sonra ekranlara Aşk-ı Roman dizisi ile dönmüştü. Ancak oyunculuk kariyeri, kameraya bakma sahnesiyle hatırlanan Hanife Gürdal şimdi ekranlardan elini eteğini çekti.