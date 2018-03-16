Estetik yaptırmıştı Hanife Gürdal'ın bu sözleri kime 'İnsanların ahmalıklarını...'

Esra Erol ve Zuhal Topal'ın izdivaç programlarında eş aradıktan sonra, yayından kaldırılınca sosyal medyaya yönelen Hanife Gürdal, estetik yaptırdı. Haberlerin çıkmasının ardından Hanife Gürdal öyle bir paylaşım yaptı ki estetik iddilarına cevap gibiydi.

Estetik yaptırmıştı Hanife Gürdal'ın bu sözleri kime 'İnsanların ahmalıklarını...'

Hanife Gürdal, Türkiye'nin en ünlü gelin adayı. Zuhal Topal'ın ve Esra Erol'un izdivaç programlarında eş arayıp bulamayan Hanife Gürdal, izdivaç programları yayından kaldırıldıktan sonra ekranlara Aşk-ı Roman dizisi ile dönmüştü. Ancak oyunculuk kariyeri, kameraya bakma sahnesiyle hatırlanan Hanife Gürdal şimdi ekranlardan elini eteğini çekti.

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Estetik yaptırmıştı Hanife Gürdal'ın bu sözleri kime 'İnsanların ahmalıklarını...'

Hanife Gürdal, şu sıralar sosyal medya işiyle ilgileniyor. Sosyal medyada reklam yapan Hanife Gürdal hakkında geçtiğimiz günlerde estetik yaptırdığına dair fotoğraflarıyla birlikte iddilar ortaya atılmıştı. Hanife Gürdal'ın dudaklarına dolgu yaptırdığı iddia edilmişti.

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Estetik yaptırmıştı Hanife Gürdal'ın bu sözleri kime 'İnsanların ahmalıklarını...'

İŞTE ESTETİKLİ OLDUĞU İDDİA EDİLEN FOTOĞRAFLAR; Sık sık paylaşımlar yapan Hanife'nin güzelliği takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Hanife'nin kendisine estetik yaptırdığı, dudaklarına silikon yaptırdığı iddia edildi. Hanife'nin son halini görenler, "Programdaki halinden eser yok." dedi.

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Estetik yaptırmıştı Hanife Gürdal'ın bu sözleri kime 'İnsanların ahmalıklarını...'

CEVAP GİBİ PAYLAŞIM; Hanife Gürdal estetik yaptırdı haberlerinden sonra kişisel Instagram hesabından bir hikaye paylaşan Hanife Gürdal'ın yazdığı şeyler 'Acaba estetik iddialarına yanıt mı?' sorusunu akıllara getirdi.

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