Estetik yaptırayım dedi sonu ise büyük facia!

Güzelleşmenin yeni anahtarı estetik cerrahi. Yüzünün ve vücudunun bir bölümünden hoşlanmayan kişiler hemen cerrahların kapısını çalıyor. Bir de bu işi sevdikleri ünlülere benzemek için yapanlar var ki sormayın gitsin... Tayland'ın güneyindeki Hat Yai kentinde yaşayan adı açıklanmayan kadın ucuz estetiğin kurbanı oldu. Burnun kemik ve kıkırdağının yeniden şekillendirilmesi için rinoplasti (burun estetiği ameliyatı) olan talihsiz kadının burnunun enfeksiyon kapması nedeniyle silikon implantı dışarı çıktı.



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İltihap olan bölgeden dışarı çıkan implantıyla olan fotoğraflarını paylaşan Tayland'lı kadın acı içinde ''kimse benim durumuma düşmesin'' dedi. Maliyeti nedeniyle yasal olmayan yollarla ameliyat olan kadının fotoğrafları binlerce kişi tarafından paylaşılarak viral haline geldi.



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Tayland'ın başkenti Bangkok'ta estetik uzmanlarının yapacağı operasyonla alınan implant için, kadından herhangi bir ücret alınmadığı belirtildi.Plastik cerrahlar, ucuz kozmetik cerrahinin ne kadar riskli olduğunu göstermek için, bu fotoğraflar insanlara örnek olmalı diyerek bir de yazı yayınlandı.



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