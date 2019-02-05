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Estetik ameliyatları için uzmanlardan korkutan uyarı!

Estetik ameliyatları için uzmanlardan korkutan uyarı!

Adana'da 23 yaşındaki Leyla Sönmez adlı genç kadının burun ameliyatının ardından yaşamını yitirmesinden sonra uzmanlar bu konuda uyarılarda bulundu.

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Eklenme Tarihi: 05-02-2019 09:02 - Güncelleme: 05-02-2019 09:02

'Hatalı yapılan basit bir dolgu işlemi kangren de edebilir kör de' diyen uzmanlar 'Çok tecrübesi olmayan kişilerin estetik cerrahi ameliyatlarını fütursuzca yapmaya başlaması, komplikasyon oranını ciddi oranda artırabilir' diye uyardı.

Cumhuriyet'ten Sibel Bahçetepe'nin haberine göre, Adana'da 23 yaşındaki Leyla Sönmez adlı genç kadının burun ameliyatının ardından yaşamını yitirmesi, dikkatleri estetik ameliyatlara çevirdi.

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği (TPRECD) İkinci Başkanı Prof. Dr. Selahattin Özmen, estetik ameliyatların donanımlı bir hastanede tecrübeli anestezi ve anestezi teknikerleri ile tecrübeli cerrahlar tarafından yapılması gerektiğini vurguladı.

Özmen, "Hiçbir sorunu yok gibi görünmesine rağmen her insanda altta yatan ve normal check-up (genel sağlık taraması) prosedürleri ile saptanamayan bazı sorunlar mevcut olabilir. Bu çeşitli kalp hastalıkları, kanama bozuklukları şeklinde rutin prosedürlerle ortaya çıkmayan bazı sorunlar olabilir" diye konuştu. Özmen, bazı estetik ameliyatların daha uzun süre anestezi gerektirdiği için riskinin bir miktar daha yüksek olduğunu kaydederek "Bu ameliyatlar büyük hacimli karın germe ameliyatları, büyük hacimli liposuction (yağ aldırma) ameliyatları, çok büyük memelerin küçültülmesi olabilir" ifadelerini kullandı.

DOLGU BİLE RİSK: "Estetik ameliyatları kimler yapmalı" sorusuna Özmen şu yanıtı verdi:Sosyal medya vasıtasıyla artan reklam nedeniyle oluşan belki de tecrübesi çok fazla olmayan bazı meslektaşlarımızın, bazı çok büyük ameliyatları korkusuzca yapmaya başlamaları bir sorun. Örneğin vücuttan liposuction ile 10-15 litre yağ alırsanız komplikasyon riskini artırmış olursunuz. Hatalı yapılan bir dolgu işlemi kangrenden körlüğe kadar gidebilen sonuçlara yol açabilir.

NE OLMUŞTU: İstanbul'daki özel bir üniversitede acil tıp teknisyenliği bölümü 1. sınıf öğrencisi olan Leyla Sönmez, geceleri uyurken nefes darlığı çektiği için Adana'da özel hastanede 29 Ocak günü burun eti ameliyatı olmuştu. Operasyonun ardından alındığı odada karın ağrısı çekmeye başlayan genç kadının ailesi, durumu doktor ve hemşirelere bildirmiş ancak, doktorların, "Kızınız naz yapıyor. Bir şeyi yok. Yakında taburcu edeceğiz" dediği iddia edilmişti. Sönmez, yapılan tüm müdahalelere karşın hayatını kaybetmişti.

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