Estetiğin ucunu kaçırdı şimdi de kaburgalarını aldıracak

Estetiğin ucunu kaçırdı şimdi de kaburgalarını aldıracak

Estetik operasyonların artık bir sınırı yok. Bazı müdavimleri özellikle bir kişiye benzemek için uğraşırken bazıları daha daha güzel olmak için uğraşıyor. Rodrigo Alves ise bu iki sınıfa da girmiyoru. Ona akıl sır bir tür ermiyor... Onu Barbie'nin sevgilisi Ken'e benzemeye çalışan, estetik operasyon tutkunu olarak tanıyoruz. Rodrigo Alves yakında zamanda kaburgalarını aldıracak. Ayrıca Ken bebeğe çalışmadığını, benzemek istediği kişinin başka biri olduğunu açıkladı.

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Estetiğin ucunu kaçırdı şimdi de kaburgalarını aldıracak

60'ıncı operasyonu olan kaburga aldırma işlemi için gergin olduğunu söyleyen Alves, "Sayısız prosedürden sonra kaburga aldırma 60'ıncı ameliyatım olacak, ancak gerginim. Çünkü bu, cilt veya yağın alınacağı bir operasyon değil, kaburgalarımdan bahsediyoruz" dedi. Alves bu operasyon için 28 bin sterlin harcayacak

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Estetiğin ucunu kaçırdı şimdi de kaburgalarını aldıracak

Tarzıyla, tercih ettiği stille, yaptığı kombinlerle de dikkat çeken Rodrigo Alves, benzersiz görünümünün en büyük ilham kaynaklarından da bahsetmiş. Ken bebek gibi görünmek için defalarca bıçak altına yatan Rodrigo Alves, aslında Avustralyalı model Jordan Barrett'e benzemek istediğini açıkladı.

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Estetiğin ucunu kaçırdı şimdi de kaburgalarını aldıracak

Herkes onun tamamen Barbie bebeği Ken’e benzemeye çalıştığını düşünedursun, o, Avustralyalı model Jordan Barrett’e de benzemek istediğini itiraf etmiş. “Jordan’ın gözleri, özellikle de gözleri mükemmel. Bir keresinde onunla Fransa’da tanıştım ve çene çizgisinin şeklini çok beğendim.

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