Eşref Kolçak'ın durumu nasıl usta isim hastaneye kaldırıldı

2 yıl önce oğlu Harun Kolçak'ı toprağa veren Yeşilçam'ın usta ismi Eşref Kolçak'tan korkutan bir haber geldi. 92 yaşındaki ünlü oyuncunun Bursa'da apar topar hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Yaşa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle zor günler geçirdiği iddia edilen Kolçak'ın, akciğerlerinin su topladığı, Bursa Çekirge Devlet Hastanesi'nde tetkiklerinin yapıldığı ve sonuçlarının beklendiği belirtildi.

Aslen Erzurum İspirli olan Eşref Kolçak, 19 Temmuz 2017'de oğlu ünlü müzisyen Harun Kolçak'ı prostat kanserinden kaybetmişti. Daha önce Yeşilçam'ın birçok unutulmaz projesinde yer alan Kolçak'ın, hastaneye kaldırıldığı haberinin duyulmasının yaşam öyküsü de merak edilmeye başlandı. Gelin hep beraber usta oyuncun başarılarla dolu 92 yıllık öyküsüne bir göz atalım;

Yeşilçam'ın usta ismi Eşref Kolçak'tan kötü haber geldi! HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

EŞREF KOLÇAK KİMDİR? 28 Ocak 1927 tarihinde dünyaya gelen Eşref Kolçak, 1941 yılında İstanbul'a taşındı. Uzun süre Kasımpaşa'da oturdu. Sultan Ahmet Erkek Sanat Enstitüsü'nü bitirdi. Tesfiyecilik, marangozluk okudu. Marangozluk ve ayakkabı tamirciliği gibi işlerde çalıştı.

Kasımpaşa'da oturduğu zamanlarda marangoz dükkanı ve mobilya mağazası vardı. 1944 yılında Atilla Revü Opereti'nde tiyatroya başlayan sanatçı, 1945 yılında Ses Tiyatrosuna geçti.

1947 yılında figüranlıktan oyunculuğa geçtiği film Cahide Sonku ile birlikte oynadığı “Fedakar Ana” filmi olmuştur. 1950'li ve 60'lı yıllarda, melodram ve kahramanlık filmlerinin jönü olarak çıktı karşımıza. Bir Şoförün Gizli Defteri (Atıf Yılmaz), Namus Uğruna, Düşman Yolları Kesti (Osman F. Seden) önemli filmerinden bazılarıdır.

Sanat hayatı boyunca 200'e yakın sinema filmi ve televizyon dizisinde rol alan Kolçak, şu sıralar Bursa'nın Gemlik ilçesinde yaşıyor.

Eşref Kolçak, 1955 de Özcan Kolçak ile evlendi , eşi 13 ocak 2010 da vefat etti.

Ödülleri:

1961 Türk Filmleri Yarışması, “En İyi Erkek Oyuncu” Ödülü, Namus Uğruna

2000 Antalya Altın Portakal Film Festivali, “En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu” Ödülü, Güle Güle

2003 Antalya Altın Portakal Film Festivali, Yıldırım Önal Anı Ödülü