Eşref Fakıbaba'dan 'Afrin'de destan' açıklaması

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Şanlıurfa'daki GAP Tarımsal Araştırma Merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerince terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nın başarıyla sürdüğüne dikkati çekti.

Türkiye'nin hep bir ağızdan Zeytin Dalı Harekatı'na katılan güvenlik güçlerine dua ettiğini vurgulayan Fakıbaba, "Mehmetçiğimiz Afrin'de hakikaten destanlar yazıyor. Bütün 80 milyonun kalbi, onlarla beraber atıyor. Onları yürekten kutluyorum. Onlara başarılar diliyorum ve Allah'ın izniyle başarılı olacaklarına da şahsen yürekten inanıyorum. Şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyoruz. İnancımız gereği şehitlerimiz, peygamberimizin komşusudur. Mehmetçiğimizle gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 25 Şubat Pazar günü partilerinin 6. olağan il kongresine katılmak için kente geleceğini belirten Fakıbaba, tüm vatandaşları kongreye davet etti.

Fakıbaba, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en iyi şekilde ağırlanacağına inandığını vurgulayarak, kongre hazırlıklarının kapsamlı bir şekilde sürdüğünü ifade etti.

Toplantıya, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci ve AK Parti Şanlıurfa İl Başkanvekili Cuma Ağaç ile diğer ilgililer de katıldı.