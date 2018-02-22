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Eşref Fakıbaba'dan 'Afrin'de destan' açıklaması

Eşref Fakıbaba'dan 'Afrin'de destan' açıklaması

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Mehmetçiğimiz Afrin'de hakikaten destanlar yazıyor. Bütün 80 milyonun kalbi, onlarla beraber atıyor." dedi.

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Eklenme Tarihi: 22-02-2018 15:42 - Güncelleme: 22-02-2018 15:42

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Şanlıurfa'daki GAP Tarımsal Araştırma Merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerince terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nın başarıyla sürdüğüne dikkati çekti.

Türkiye'nin hep bir ağızdan Zeytin Dalı Harekatı'na katılan güvenlik güçlerine dua ettiğini vurgulayan Fakıbaba, "Mehmetçiğimiz Afrin'de hakikaten destanlar yazıyor. Bütün 80 milyonun kalbi, onlarla beraber atıyor. Onları yürekten kutluyorum. Onlara başarılar diliyorum ve Allah'ın izniyle başarılı olacaklarına da şahsen yürekten inanıyorum. Şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyoruz. İnancımız gereği şehitlerimiz, peygamberimizin komşusudur. Mehmetçiğimizle gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 25 Şubat Pazar günü partilerinin 6. olağan il kongresine katılmak için kente geleceğini belirten Fakıbaba, tüm vatandaşları kongreye davet etti.

Fakıbaba, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en iyi şekilde ağırlanacağına inandığını vurgulayarak, kongre hazırlıklarının kapsamlı bir şekilde sürdüğünü ifade etti.

Toplantıya, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci ve AK Parti Şanlıurfa İl Başkanvekili Cuma Ağaç ile diğer ilgililer de katıldı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • Hakkı A. 22 Şubat 2018 16:54 Afrin ile ilgili açıklama varsa MSB açıklasın. 10 yıl öncesine kadar Dünya'da tarım ve hayvancılık yönünden kendi kendine yetebilen 6 ülkeden biriyken düşürdükleri durumumuza baksınlar.

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Ahmet Eşref Fakıbaba
AHMET EŞREF FAKIBABA KİMDİR?

Tarım ve Gıda Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba kimdir, Ahmet Eşref Fakıbaba nereli, eşi Gül Fakıbaba ve çocuklarıyla Ahmet Eşref Fakıbaba'yla ilgili bilinmeyenler... 6 Aralık 1951 tarihinde Birecik'de doğan Ahmet Eşref Fakıbaba T&

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