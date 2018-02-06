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Esra Tekgöz Kızıltaş kimdir eşi ne iş yapıyor?

Esra Tekgöz Kızıltaş kimdir eşi ne iş yapıyor?

Esra Tekgöz Kızıltaş kimdir, aslen nerelidir, kocası ne iş yapıyor soruları Sosyetik Ev Hanımları programının ardından merak konusu oldu. Cemiyette sivri dili ile bilinen Esra Tekgöz Kızıltaş şu an eşi ile ayrılma aşamasında olduğu için pek bilgi vermiyor ama Esra Tekgöz'ün iki tane oğlu var. Gia Cadde Güzellik merkezinin sahibi olan Esra Tekgöz Kızıltaş burada sosyetenin de nabzı tutuyor. Fransa Alpleri’nde güzel bir organizasyonla evlenme teklifi almıştım diyerek kendini en zengin hissettiği anı anlatıyor.

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Eklenme Tarihi: 06-02-2018 12:34 - Güncelleme: 06-02-2018 12:34

Esra Tekgöz Kızıltaş kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve Esra Tekgöz Kızıltaş'ın eşi kim ne iş yapıyor soruları Sosyetik Ev Hanımları programı ile gündeme geldi. Eşi ile ayrılık aşamasında olduğunu belirten ve bu konu hakkındaki bilgileri gizli tuan Esra Tekgöz Kızıltaş'ın 2 tane oğlu var.

ESRA TEKGÖZ KIZILTAŞ KİMDİR: Esra Tekgöz Kızıltaş Gia Cadde Güzellik merkezinin kurucusudur. 13 yıllık öğretmenlik hayatı vardır. Aslında matematik okudui daha sonra öğretmenlikten sıkıldı ve iş kadını olmak için sektör değiştirmek istedi. Bir müşteri olarak kendi ihtiyaçlarından yola çıktı ve kendisinin istediği gibi bir güzellik ve masaj merkezi kurdu.

EŞİ İLE AYRILIK AŞAMASINDA: Esra Tekgöz sonradan evlenerek soy ismini Kızıltaş olarak değiştirmiştir. İstanbul'un en çok sevilen ve en pahalı güzellik merkezi olan Gia Güzellik merkezinde sosyetenin de nabzı tutulmaktadır.

Bu güzellik merkezine gelen müşteriler ile samimi ilişkiler kuran Esra Tekgöz Kızıltaş böylece sosyeteye de dahil olmuş oldu. Evlidir ve 2 oğlu vardır. esratekgoz. com isimli bir internet sitesi vardır.

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