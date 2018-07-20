Esra Oflaz kimdir? MTV Eurosport kimin sahibi Fatih Oflaz kızını...

Fatih Oflaz'ın kızına yaptıkları sonrasında gözler Oflaz ailesine döndü. Aile üyelerinden Fatih Oflaz'ın kız kardeşi Esra Oflaz Güvenkaya şu anda Esra Oflaz, Oflaz Medya Grup Başkan Yardımcısı olarak çalışıyor. İşte hakkında bilinenler:

Esra Oflaz Güvenkaya, İstanbul Üniversitesi İktisat bölümünden mezun oldu. Daha sonra New York Üniversitesi'nde Uluslararası İş ve Finans Eğitimi aldı. Kariyerine aile şirketleri olan Medyavizyon şirketinde başlayalan Esra Oflaz Güvenkaya, 5 yıl boyunca Medyavizyon'un çeşitli programların lisans haklarının alımından sorumlu oldu.

1998 yılında abisi Fatih Oflaz ile birlikte MCD adlı şirketi kurarak yabancı kanalların Türkiye temsilciliklerini aldı. Türkiyeye getirdikleri kanalların arasında MTV, Eurosport , RTL gibi pek çok uluslararası kanal bulunuyor. Daha sonra kendi kanallarının yanı sıra yabancı kanallardan bazılarının da lisans haklarını satın alarak Türkiye versiyonlarını hayata geçirdi. Şirkete ait 16 adet tematik kanal bulunuyor. Bunların arasında aralarında Sinema TV, Sinema Aile gibi kanalların bulunduğu 10 adet sinema kanalı, bir adet bilim teknoloji kanalı olan SciTech Tv , spor kanalları (Eurosport Türkiye , Eurosport 2 Türkiye ve HD ) BBC HD ve yeni nesil cocuk kanalı "Kidz” ve “Türkiyenin il Anime kanalı Animez” bulunuyor.

Esra Oflaz Güvenkaya, 2016 yılında ise dünyanın en çok izlenen kadın kanalı Lifetime'un Türkiye versiyonunun yayın hayatına başlamasını sağladı.



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