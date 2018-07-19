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Esra Oflaz Güvenkaya, öz kızına cinsel istismar uygulayan abisiyle ilgili konuştu

Esra Oflaz Güvenkaya, öz kızına cinsel istismar uygulayan abisiyle ilgili konuştu

Türkiye öz kızına 7 yıl boyunca cinsel istismarda bulunan medya patronu Fatih Oflaz'ı konuşuyor. Oflaz'ın 18 yıl 9 ay hapis cezası almasıyla ilgili kardeşi Esra Oflaz Güvenkaya'dan açıklama geldi: "Bu en ağır ve affedilmez suçu işlediyse ağabeyim ile tüm bağlarımı koparacağım' dedi.

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Eklenme Tarihi: 19-07-2018 16:37 - Güncelleme: 19-07-2018 16:37

MTV, Eurosport gibi birçok eğlence ve tematik kanalın Türkiye temsilcisi olan Fatih Oflaz'ın öz kızına cinsel istismar suçundan 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılması tüm Türkiye'de gündem oldu. Fatih Oflaz'ın kardeşi Esra Oflaz Güvenkaya da iğrenç olayla ilgili bir açıklama yaptı. Güvenkaya, "Benim için öz kızının abime taciz davası açması bile korkunçtu ve üzüntümden Ocak ayında beyin kanaması geçirdim. Tüm dileğim ağabeyimin bu suçtan aklanması ve kızının böyle bir tacize uğramamış olması. Ama bu en ağır ve affedilmez suçu işlediyse ağabeyim ile tüm bağlarımı koparacağım" dedi.

Fatih Oflaz'ın kardeşi Esra Oflaz Güvenkaya yaptığı açıklamada, "Bu sabah basında yer alan ağabeyim Fatih Oflaz ile ilgili haberlerin tarif edilemez üzüntüsünü yaşadığımı öncelikle sizlerle paylaşmak isterim. Kendim aile içi ruhsal ve fiziksel şiddete maruz kalmış travmatik bir çocukluk ve gençlik geçirdiğim için, bu konuda çok hassas olmam sebebiyle yıllardır çocuklar ve gençlerle ilgi sosyal sorumluluk projeleri hayata geçiriyor veya yer alıyorum." İşte Esra Oflaz Güvenkaya'nın o açıklaması

Medya patronu Fatih Oflaz öz kızını cinsel ilişkiye zorlamış şok ifşa

 "MAALESEF AİLESİNİ SEÇEMİYOR İNSAN"

Hep dediğim gibi maalesef ailesini seçemiyor insan. Ve yıllardır yaptığım çalışmalarda ailemizin veya başımıza gelen kötü olayların kendi kimliğimizi belirlemesine izin vermemiz gerektiğini , travmalarımızı iyiliklere dönüştürmemiz ve kendi varoluşumuzdaki en iyi versiyonumuza ulaşmak için mihenk taşı olarak kullanmamız gerektiğini savunuyorum , ve o şekilde güçlenmeye çalışıyorum.

'DAVA AŞAMASINA GELİNCEYE KADAR BİLMİYORDUM'

Bu nedenle, büyük bir hassasiyetle yaklaştığım bu konularda ailemden birinin cinsel istismar ile suçlanması beni açıklanamaz şekilde sarstı. Ben bu konuyu son dava aşamasına gelene kadar maalesef bilmiyordum. Hatta yeğenim dava öncesi bir süre babasının şirketinde çalışmış ve her hangi bir sorun bizlere hissettirmemiş idi. Kızının ağabeyime dava açması ile bu konuyu öğrendim. Ağabeyim kendisine yöneltilen bu suçlamayı şiddetle red etti ve yeğenimin ve eski eşinin kendisine parasal şantaj yaptığını belgeledi ve neticesinde çok büyük meblağdaki bu rakamı vermediği için karalamak amaçlı bu suçlamanın yapıldığını söyledi. Ve mahkeme süreci bu şekilde başladı.

Fatih Oflaz eşiyle kaçtı! Kızına 7 yaşında tecavüze başlamış ve... Fatih Oflaz eşiyle kaçtı! Kızına 7 yaşında tecavüze başlamış ve... Fatih Oflaz eşiyle kaçtı! Kızına 7 yaşında tecavüze başlamış ve... Fatih Oflaz eşiyle kaçtı! Kızına 7 yaşında tecavüze başlamış ve... HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

"ÜZÜNTÜDEN BEYİN KANAMASI GEÇİRDİM"

Benim için öz kızının abime taciz davası açması bile korkunçtu ve üzüntümden Ocak ayında ciddi bir beyin kanaması geçirdim ,ancak tedavi sürecim sürüyor. Ağabeyim ile kızının arasındaki dava şu an temyiz sürecinde. Tüm kalben dileğim ve duam ağabeyimin bu affedilmez, kabul edilmez suçtan aklanması ve kızının inşallah böyle bir tacize uğramamış olmasıAncak denildiği gibi bu taciz olayı gerçekse, bu durumda en ağır cezayı çekmesi gerekir . Kalbim ne kadar dağlansa da bu suç kabul edilemez. Ve şayet bu en ağır ve affedilmez suçu işlediyse ağabeyim ile tüm bağlarımı koparacağımı tüm kamuoyuna bildiririm."

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