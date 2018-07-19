Esra Oflaz bombası! Ağabeyi Fatih Oflaz'ın öz kızına tacizini öğrenince...

Fatih Oflaz'ın kızkardeşi Esra Oflaz Güvenkaya bomba açıklamalar yaptı. Ağabeyinin öz kızına cinsel istismarını dava ile öğrenen Esra Oflaz beyin kanaması geçirmiş. Esra Oflaz tüm bağlarımını kopartırım diyor.

Fatih Oflaz'ın kızına 7 yaşından itibaren cinsel istismarda bulunmaktan 18 yıl hapis cezası alması gündemin ilk sırasına oturdu. Fatih Oflaz'ın kızkardeşi Esra Oflaz Güvenkaya olayla ilgili suskunluğunu bozdu. Oflaz, ağabeyinin öz yeğenine cinsel istismarda bulunduğu öğrenince hastanelik olmuş. Esra Oflaz'ın anlattıklarına bakılacak olursa aile mazileri bir hayli karanlık. Zira sosyetik güzel de çocukluğunda öz ailesinin fiziki ve ruhsal şiddetine maruz kalmış. Twitter

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MTV, Lifetime ve Eurosport gibi bir çok televizyonu çatısı altında bulunduran Oflaz Medya'nın sahibi Fatih Oflaz yurt dışına kaçarken geride kalan aile bireyleri skandalla başbaşa kaldı. Şirket sahiplerinden olan ve Oflaz medyada başkan yardımcısı görevinde bulunan Esra Oflaz o isimlerden biri. 'Malesef insan ailesini seçemiyor' diyen Esra Oflaz herşeyi anlattı. Twitter

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Ziya Güvenkaya ile evli olan Almina adında bir kızı buluna Esra Oflaz, ağabeyinin öz kızını istismar etmesiyle ilgili açık ve net konuştu ve 'tüm bağımı keserim' dedi. İşte Esra Oflaz'ın anlattıkları : Twitter

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