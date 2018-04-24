Esra Ersoy, çok konuşulan videoyu neden çektiğini açıkladı

Günler sonra Esra Ersoy'dan ilk görüntü geldi. Psikolojik destek almak için bir hastaneye yatan Esra Ersoy çok konuşulacak açıklamalara imza attı.

İşte Esra Ersoy'un açıklamaları... 'Hastaneye yatma sebebimiz olanlar utansın. Konuşmaya devam edin karşınızdakiler zaten insan değil duyguları yok, gururu yok konuşun konuşun. Vicdanınız rahat olsun. Sarhoştum çok içmiştim ne dediğimi ne yaptığımı hatırlamadığım bir video yolladım daha önceden bir ilişki yaşadığım birine. Ve o videoyu kardeşim kesinlikle servis etmedi bunu da yanlış haber olarak yapmayın. O videoyu ben sadece tek bir kişiye yolladım. Ondan sonrası böyle oldu. Kim yaydı nasıl oldu bilmiyorum ama ben çok kötü günler geçiriyorum. Bu arada videodaki erkek de erkek arkadaşımdı o bana hata yaptı, ben de onu sinirlendirmek için çekmiştim.(Hata yapmışım kabul) O da o sırada telefonu elimden almaya çalıştı benle baş edemeyince evden çıktı sinirle. O anda kamerada çıkmış. O videoyu yayana da benim ve kardeşim hakkımızda iftiralar atanlara da yazıklar olsun. İnsanlık kalmamış. Bizim annemiz babamız var bizi Bilkent'te ve küçüklüğümüzden beri en iyi kolejlerde nasıl okuttularsa, öyle de geçiniyoruz çok merak edenlere... Lütfen bizimle daha fazla uğraşmayın. Biz güçlü görünmeye çalışan çok hassas kızlarız esasında. Çok yıpratıyorsunuz bizi.'

  • Magazin 24 Nisan 2018 12:44
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