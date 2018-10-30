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Esra Eron kimdir Gel Konuşalım sunucusu Hakan Ural'dan şiddet mi gördü

Esra Eron kimdir Gel Konuşalım sunucusu Hakan Ural'dan şiddet mi gördü

TV8'de ekrana gelen Gel Konuşalım isimli programın sunucularından Esra Eon, partenri Hakan Ural'ın kendisine psikolojik şiddet uyguladığını iddia ederek istifa etti. Peki Esra Eron kimdir nereli kaç yaşında? İşte Esra Eron-Hakan Ural kavgasının detayları...

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Eklenme Tarihi: 30-10-2018 11:22 - Güncelleme: 30-10-2018 11:22

TV8'deki 'Gel Konuşalım' isimli programın sunucusu Esra Eron, partneri Hakan Ural hakkında şoke eden iddialarda bulunarak programı bıraktı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Eron,"3 ay önce katıldığım Gel Konuşalım programında yayın sırasında kendi fikrimi beyan etme, hür düşüncemi söyleme ve farklı görüşte olduğum konularda partnerimden aldığım saygı sınırları dışında hiçbir yayıncılık etiğine sığmayan yüksek egolu davranışların bana daha fazla zarar vermemesi açısından programdan ayrılma kararı aldım. Kadınların ezilmediği, kadına psikolojik şiddetin olmadığı, kadına daha fazla nezaketin olduğu ve bu alt yapı ile yetişmiş bireylerin çoğaldığı bir Türkiye diliyorum" dedi. 

HAKAN URAL'DAN ESRA ERON'A SERT YANIT: Ural'ın kendisine şiddet uyguladığını iddia eden Eron'a yanıt gecikmedi. Hakan Ural, kendisine yöneltilen suçlamalarla ilgili ilk kez konuştu. Ünlü sunucu, "Hepimiz hata yapıyoruz o ayrı ama bu iftiralar günahtır" sözleriyle hakkındaki iddiaları reddetti.

Hakan Ural kimdir Gel Konuşalım sunucusundan Esra Eron'a zehir zemberek sözler

ESRA ERON KİMDİR? Sunucu, manken ve oyuncu Esra Eron, 1980 yılında İzmir’de dünyaya geldi. 2002 Miss Turkey Güzellik yarışmasında üçüncü olan Esra Eron, aynı yıl içinde Miss Europe yarışmasında da üçüncü oldu.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski başkanlarından Metin Aşık'ın oğlu Murat Aşık ile 2008 yılında nikah masasına oturdu. 2010 yılında Alya isminde bir kız çocuğu dünyaya getiren Esra Eron, 5 yıllık eşi Murat Aşık'tan 2013 yılında boşandı.

Kiralık Aşk (Feryal Tümen), Hırsız Var! (Begüm) ve Çatıdaki Kız gibi ekran projelerinde yer alan Esra Eron, Türkçe yanı sıra İngilizce ve Fransızca da bilmektedir.

Magazin programlarının sunuculuğunu yapan Esra Eron, 2018 yılında gündüz kuşağı programı Gel Konuşalım ekibine dahil oldu.

TV8 iyice karıştı Gel Konuşalım sunucusu Hakan Ural'dan zehir zemberek sözlerTV8 iyice karıştı Gel Konuşalım sunucusu Hakan Ural'dan zehir zemberek sözlerTV8 iyice karıştı Gel Konuşalım sunucusu Hakan Ural'dan zehir zemberek sözlerTV8 iyice karıştı Gel Konuşalım sunucusu Hakan Ural'dan zehir zemberek sözlerHABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

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