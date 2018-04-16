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Esra Erol'un eşi fena sinirlendi takipçisine küfür etti!

Esra Erol'un eşi fena sinirlendi takipçisine küfür etti!

Sosyal medyada eşi hakkında yapılan imalı yoruma sinirlenen Ali Özbir, "Neyi biliyorsun kızım ispat etmezsen şerefsizsin" yazarak karşılık verdi.

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Eklenme Tarihi: 16-04-2018 16:16 - Güncelleme: 16-04-2018 16:16

 Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü sunucu Esra Erol'un eşi Ali Özbir, takipçilerden gelen eleştirilere sert cevap verdi.

TEŞEKKÜR MESAJI YAYINLADI
Esra Erol'da programında Leyla Atay'ın avukatlığını yapan Tuğçe Nermin Türk, sosyal medya hesabından kendisine gelen güzel mesajlar için teşekkür eden bir yazılı fotoğraf paylaştı.

"İSPAT ETMEZSEN ŞEREFSİZSİN"
Bunun üzerine bir takipçinin yaptığı yorum Esra Erol'un eşi Ali Özbir'i kızdırdı. Esra Erol'la ilgili imalı bir yoruma Ali Özbir, "Neyi biliyorsun kızım ispat etmezsen şerefsizsin" yazarak karşılık verdi.



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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • AH ŞU PARA...........!!!!! 16 Nisan 2018 17:14 BU SAÇMA PROGRAMLAR NEDEN HALAA DEVAM EDİYOR,RAHATSIZSANIZ YAPMASIN ESRA EROL,KOLAYI VAR .AMA???

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KİMDİR ?
Esra Erol
ESRA EROL KİMDİR?

Esra Erol aslen nereli eşi ve çocukları kimdir? ATV'de evlilik programı ile ünlenen Esra Erol İstanbul doğumlu olsa da aslen Sinop Ayancıklıdır. Eşi Ali Özbir ünlü mafya babası Kürt İdris lakaplı İdris Özbir'in oğ

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