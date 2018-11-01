Esra Erol'un damat adayıydı! Caner Toygar'dan bomba intihar itirafı

Bir dönem ekranlarda Tülin ile yaşadığı aşkla gündeme gelen, ardından Esra Erol'la İzdivaç programına evlenmek için katılan Caner Toygar, geçtiğimiz aylarda intihar girişiminde bulunmuştu. Bugün bir programa katılan Toygar, yaşadığı zor günleri anlattı.

Esra Erol'un damat adayıydı! Caner Toygar'dan bomba intihar itirafı

İntihar girişiminde bulunduğu zamanları anlatan Caner Toygar, "Ben abimin vefatından sonra panik atak hastası oldum. Devamlı ölümden korkuyorum, kalp krizi geçireceğimi hissediyorum. Evde yalnız kalamıyordum, uykumdan uyandığım zaman korkarak uyanıyordum." şeklinde konuştu.

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Esra Erol'un damat adayıydı! Caner Toygar'dan bomba intihar itirafı

İLAÇLAR İNTİHARA SÜRÜKLÜYOR Toygar, "Bayağı sıkıntılı bir dönem geçirdim. Uzun süre antidepresanlar kullanmadım. Neden kullanmadım, yan etkileri var diyordu insanlar. 'Kilo aldırır, psikolojini bozar, intihara sürüklüyor' tarzında şeyler söylüyorlardı. O dönem kullanmadım.

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Esra Erol'un damat adayıydı! Caner Toygar'dan bomba intihar itirafı

Ama bu hastalık daha da arttıkça 5 sene sonra ilaç kullanmaya başladım. Doktor ilaç verdi fayda etmedi. Aşırı kilo aldım. İnternette ilaç aramaya başladım. Yorumlarda, bloglarda bazı ilaçları gördüm. O iki ilacı aldım.

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Esra Erol'un damat adayıydı! Caner Toygar'dan bomba intihar itirafı

"BENİM İNTİHAR EDESİM GELİYOR" Sabah alıyorum, akşam alıyorum. Ertesi gün benimle yaşayan bir arkadaşım var yalnız kalamadığım için. Ona söyledim, 'benim intihar edesim geliyor, bir şey var bende' dedim. O da 'ya saçmalama, olur mu öyle şey' dedi. Ama kafamın içinde bir ses 'intihar et, intihar et' diyor.

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