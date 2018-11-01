Esra Erol'un damat adayıydı! Caner Toygar'dan bomba intihar itirafı

İntihar girişiminde bulunduğu zamanları anlatan Caner Toygar, "Ben abimin vefatından sonra panik atak hastası oldum. Devamlı ölümden korkuyorum, kalp krizi geçireceğimi hissediyorum. Evde yalnız kalamıyordum, uykumdan uyandığım zaman korkarak uyanıyordum." şeklinde konuştu.
İLAÇLAR İNTİHARA SÜRÜKLÜYOR Toygar, "Bayağı sıkıntılı bir dönem geçirdim. Uzun süre antidepresanlar kullanmadım. Neden kullanmadım, yan etkileri var diyordu insanlar. 'Kilo aldırır, psikolojini bozar, intihara sürüklüyor' tarzında şeyler söylüyorlardı. O dönem kullanmadım.
Ama bu hastalık daha da arttıkça 5 sene sonra ilaç kullanmaya başladım. Doktor ilaç verdi fayda etmedi. Aşırı kilo aldım. İnternette ilaç aramaya başladım. Yorumlarda, bloglarda bazı ilaçları gördüm. O iki ilacı aldım.
"BENİM İNTİHAR EDESİM GELİYOR" Sabah alıyorum, akşam alıyorum. Ertesi gün benimle yaşayan bir arkadaşım var yalnız kalamadığım için. Ona söyledim, 'benim intihar edesim geliyor, bir şey var bende' dedim. O da 'ya saçmalama, olur mu öyle şey' dedi. Ama kafamın içinde bir ses 'intihar et, intihar et' diyor.
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