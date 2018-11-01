Esra Erol'un damat adayıydı! Caner Toygar'dan bomba intihar itirafı

Ama bu hastalık daha da arttıkça 5 sene sonra ilaç kullanmaya başladım. Doktor ilaç verdi fayda etmedi. Aşırı kilo aldım. İnternette ilaç aramaya başladım. Yorumlarda, bloglarda bazı ilaçları gördüm. O iki ilacı aldım.

"BENİM İNTİHAR EDESİM GELİYOR" Sabah alıyorum, akşam alıyorum. Ertesi gün benimle yaşayan bir arkadaşım var yalnız kalamadığım için. Ona söyledim, 'benim intihar edesim geliyor, bir şey var bende' dedim. O da 'ya saçmalama, olur mu öyle şey' dedi. Ama kafamın içinde bir ses 'intihar et, intihar et' diyor.